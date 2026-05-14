◆米大リーグ ブルージェイズ５×―３レイズ＝延長１０回＝（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手は０―１で迎えた８回無死満塁で左翼に同点犠飛を放ち、１―３で迎えた延長１０回１死一、二塁では四球を選んでバーショの劇的逆転サヨナラ満塁弾を呼び込んだ。ブ軍では２０１７年７月３０日（対エンゼルス）のＳ・ピアース以来となるサヨナラグランドスラムを放ったバーショは試合後、岡本の「ケサディーヤ・Ｔシャツ」を着て会見に登場。望みをつないだ岡本の最終打席を「信じてバトンを渡してくれた」と感慨深く振り返った。

目の前で岡本がきっちりと四球を選んで、全ての塁が埋まった。続くバーショが放った放物線は、左翼自軍ブルペンで投球練習を行っていたＲ・ロドリゲスのグラブに収まった。手荒い祝福を受けたバーショは「カズは、素晴らしい打席だった。タフな投手からいいアプローチをして、信頼してバトンを渡してくれた」と振り返った。

この日は岡本が２四球、ゲレロが３四球を選ぶなどチーム全体で１０四球を選んだ。「チームとして四球を選べることは大きな力になる。次の人にバトンを渡すこと。大きなヒットを打つ必要はなく、去年と同様、プロセスを信じて相手にプレッシャーを掛けていけば、成功もつかめる例なんだ」とバーショ。ア・リーグ優勝を果たした昨年のチームのモットーが、ここに来て形になり始めた手応えを語った。

難敵レイズ戦の連敗が「５」でストップ。「こういう勝利があると、少し肩の力を抜いて深呼吸してリラックスできる」と、笑顔だった。