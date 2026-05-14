日本陸上競技連盟は14日、「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」（5月17日開催、MUFGスタジアム）に出場する追加選手74人を発表した。

男子100mには日本記録保持者の山縣亮太（33、セイコー）、先日、結婚を発表した小池祐貴（31、住友電工）、そして、今月5日の大会で10秒08（+0.3）の大学新記録をマークした小室歩久斗（19、中央大）がメンバーに入った。

男子110mハードルには13秒40（学生歴代5位）の記録を持っている古賀ジェレミー（18、順天堂大）、女子400mには去年9月の東京世界陸上リレー代表メンバーだった青木アリエ（21、日体大）、男子400mには今月ボツワナで行われた世界リレー代表だった佐藤拳太郎（31、富士通）、林申雅（22、筑波大）、吉津拓歩（27、ミキハウス）、平川慧（20、東洋大）とそろった。



【第8弾発表選手】

◆男子100m

山縣亮太（セイコー）

小池祐貴（住友電工）

多田修平（住友電工）

何錦賢（中国）

飯塚翔太（ミズノ）※100m出場に種目変更

小室歩久斗（中央大）

鈴木涼太（スズキ）

楊俊瀚（台湾）

井上直紀（大阪ガス）

デーデーブルーノ（セイコー）

愛宕頼（日本建設工業）

山本匠真（広島大）

大石凌功（東洋大）

河田航典（愛知陸協）

黒木海翔（中央大）

ダニッシュ・イフティカル・ムハンマド・ロスリー （マレーシア）

木梨嘉紀（エターナルホスピタリティG）

林拓優（HDY ONE）

伊藤孝太郎（大久保歯車工業）

ジョエルジン ヌアマディ（韓国）

マルブリアン ルイス（シンガポール）

葉景維（香港）

増山煌冨（関西学院大）

◆男子200m

植本尚輝（LEGALIS）

植松康太（中央大）

重谷大樹（グリーンクロス）

◆男子400m

佐藤拳太郎（富士通）

平川慧（東洋大）

田邉奨（中央大）

吉津拓歩（ミキハウス）

林申雅（筑波大）

小渕瑞樹（登利平AC）

森田陽樹（早稲田大）

吉川崚（JAL）

白畑健太郎（東洋大）

木下祐一（オープンハウスグループ）

入月誠ノ介（山梨学院大）

松岡知紀（ユニバーサルフィールド）

◆男子1500m

寺田向希（中央大）

青木龍翔（立教大）

◆男子3000m

ミューズ ギザチョウ（エチオピア）

リチャード エティーリ（東京国際大）

◆男子110mハードル

横地大雅（Digverse）

ジョニー ブラッキンズ（アメリカ）

古賀ジェレミー（順天堂大）

◆男子400mハードル

黒川和樹（住友電工）

筒江海斗（ST-WAKO）

◆男子走高跳

長谷川直人（サトウ食品新潟アルビレックスRC）

原口颯太（順天堂大）

傅兆玄（台湾）

坂井宏和（センコー）

澁谷蒼（team猿魂）

◆男子走幅跳

外川天寿（上野.なかむら歯科医院）

関根拓真（国際武道大）

北川凱（ センコー）

◆女子400m

青木アリエ（日本体育大）

寺本葵（アットホーム）

岩田優奈（スズキ）

森山静穂（いちご）

◆女子1500m

相場茉奈（大東文化大）

川西みち（豊田自動織機）

◆女子100mハードル

清山ちさと（いちご）

大松由季（サンドリヨン）

◆女子三段跳

パリニャ チュアイマロエン（タイ）

船田茜理（ニコニコのり）

齋藤萌乃（埼玉陸協）

中村紗華（ビクトリーAC）

◆オープン女子200m

井戸アビゲイル風果（東邦銀行）

鶴田玲美（南九州ファミリーマート）

郄橋亜珠（筑波大学）

青野朱李（NDソフト）

小針陽葉（駿河台大）

山形愛羽（福岡大）

佐藤志保里（順天堂大）



◆欠場（14日発表）

男子100m 胗田大輝（Honda）※左脚ハムストリングスの軽度の肉離れのため

ジェローム ブレイク（カナダ）※コンディション不良のため

男子1500m ウェス ポーター（アメリカ）※怪我のため

館澤亨次（SGホールディングス）※コンディション不良のため

男子3000m 鈴木芽吹（トヨタ自動車）※体調不良のため

アイェレ セウネト（エチオピア）※本人都合のため

男子110mハードル フレディー クリッテンデン（アメリカ）※怪我のため

男子走高跳 マルコ ファシノッティ（イタリア）※コンディション不良のため

男子やり投 ルメシュタランガ パチラゲ（スリランカ）※本人都合のため

女子1500m 久保凛（積水化学）※コンディション不良のため

芦田和佳（青山学院大）※故障のため

※写真は左から山縣亮太選手、青木アリエ選手