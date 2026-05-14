男子100m日本記録保持者 山縣亮太、青木アリエ＆古賀ジェレミーら期待の次世代も参戦決定 ！ セイコーGGP追加74選手発表【第8弾】
日本陸上競技連盟は14日、「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」（5月17日開催、MUFGスタジアム）に出場する追加選手74人を発表した。
男子100mには日本記録保持者の山縣亮太（33、セイコー）、先日、結婚を発表した小池祐貴（31、住友電工）、そして、今月5日の大会で10秒08（+0.3）の大学新記録をマークした小室歩久斗（19、中央大）がメンバーに入った。
男子110mハードルには13秒40（学生歴代5位）の記録を持っている古賀ジェレミー（18、順天堂大）、女子400mには去年9月の東京世界陸上リレー代表メンバーだった青木アリエ（21、日体大）、男子400mには今月ボツワナで行われた世界リレー代表だった佐藤拳太郎（31、富士通）、林申雅（22、筑波大）、吉津拓歩（27、ミキハウス）、平川慧（20、東洋大）とそろった。
【第8弾発表選手】
◆男子100m
山縣亮太（セイコー）
小池祐貴（住友電工）
多田修平（住友電工）
何錦賢（中国）
飯塚翔太（ミズノ）※100m出場に種目変更
小室歩久斗（中央大）
鈴木涼太（スズキ）
楊俊瀚（台湾）
井上直紀（大阪ガス）
デーデーブルーノ（セイコー）
愛宕頼（日本建設工業）
山本匠真（広島大）
大石凌功（東洋大）
河田航典（愛知陸協）
黒木海翔（中央大）
ダニッシュ・イフティカル・ムハンマド・ロスリー （マレーシア）
木梨嘉紀（エターナルホスピタリティG）
林拓優（HDY ONE）
伊藤孝太郎（大久保歯車工業）
ジョエルジン ヌアマディ（韓国）
マルブリアン ルイス（シンガポール）
葉景維（香港）
増山煌冨（関西学院大）
◆男子200m
植本尚輝（LEGALIS）
植松康太（中央大）
重谷大樹（グリーンクロス）
◆男子400m
佐藤拳太郎（富士通）
平川慧（東洋大）
田邉奨（中央大）
吉津拓歩（ミキハウス）
林申雅（筑波大）
小渕瑞樹（登利平AC）
森田陽樹（早稲田大）
吉川崚（JAL）
白畑健太郎（東洋大）
木下祐一（オープンハウスグループ）
入月誠ノ介（山梨学院大）
松岡知紀（ユニバーサルフィールド）
◆男子1500m
寺田向希（中央大）
青木龍翔（立教大）
◆男子3000m
ミューズ ギザチョウ（エチオピア）
リチャード エティーリ（東京国際大）
◆男子110mハードル
横地大雅（Digverse）
ジョニー ブラッキンズ（アメリカ）
古賀ジェレミー（順天堂大）
◆男子400mハードル
黒川和樹（住友電工）
筒江海斗（ST-WAKO）
◆男子走高跳
長谷川直人（サトウ食品新潟アルビレックスRC）
原口颯太（順天堂大）
傅兆玄（台湾）
坂井宏和（センコー）
澁谷蒼（team猿魂）
◆男子走幅跳
外川天寿（上野.なかむら歯科医院）
関根拓真（国際武道大）
北川凱（ センコー）
◆女子400m
青木アリエ（日本体育大）
寺本葵（アットホーム）
岩田優奈（スズキ）
森山静穂（いちご）
◆女子1500m
相場茉奈（大東文化大）
川西みち（豊田自動織機）
◆女子100mハードル
清山ちさと（いちご）
大松由季（サンドリヨン）
◆女子三段跳
パリニャ チュアイマロエン（タイ）
船田茜理（ニコニコのり）
齋藤萌乃（埼玉陸協）
中村紗華（ビクトリーAC）
◆オープン女子200m
井戸アビゲイル風果（東邦銀行）
鶴田玲美（南九州ファミリーマート）
郄橋亜珠（筑波大学）
青野朱李（NDソフト）
小針陽葉（駿河台大）
山形愛羽（福岡大）
佐藤志保里（順天堂大）
◆欠場（14日発表）
男子100m 胗田大輝（Honda）※左脚ハムストリングスの軽度の肉離れのため
ジェローム ブレイク（カナダ）※コンディション不良のため
男子1500m ウェス ポーター（アメリカ）※怪我のため
館澤亨次（SGホールディングス）※コンディション不良のため
男子3000m 鈴木芽吹（トヨタ自動車）※体調不良のため
アイェレ セウネト（エチオピア）※本人都合のため
男子110mハードル フレディー クリッテンデン（アメリカ）※怪我のため
男子走高跳 マルコ ファシノッティ（イタリア）※コンディション不良のため
男子やり投 ルメシュタランガ パチラゲ（スリランカ）※本人都合のため
女子1500m 久保凛（積水化学）※コンディション不良のため
芦田和佳（青山学院大）※故障のため
※写真は左から山縣亮太選手、青木アリエ選手