タレント・俳優で画家の片岡鶴太郎さんが5月14日、自身のインスタグラムを更新。自身の肉体美を披露しました。

【写真を見る】【 片岡鶴太郎 】極限まで体脂肪を削ぎ落した“筋肉ボディ”を披露「71歳！ 菜食」 驚きの声多数「こんな71歳いない」





片岡さんは上半身裸の後姿で両手を横に広げ、背中の筋肉を披露。背中に縦のラインが入り、極限まで引き締められた印象です。









腕を曲げると、さらに広背筋や僧帽筋が強調され、逆三角形の体型のシルエットが浮かび上がります。









片岡さんは「71歳！ 菜食」と綴り、71歳で菜食を貫きながら、この筋肉美を作り上げたようです。









正面を向いてポーズを決める画像もあり、極限まで体脂肪を削ぎ落とした、いわゆる“バキバキ”の体型で、盛り上がった腕の筋肉や、引き締まった腹筋の状態がみてとれます。









片岡さんはまた「喧嘩独学」と綴っていて、出演するドラマ『喧嘩独学』を彷彿とさせるファイティングポーズを見せているようです。









この投稿を見た人たちからは「カコイイっす！」「71歳の体には見えません！」「ストイックに鍛えた証です」「こんな71歳いないです」といった反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】