BTSのV（ヴィ、30）が、14日までにインスタグラムを更新。メキシコシティ公演を振り返った。

自身のインスタグラムで、コンサート会場の舞台裏の映像などを公開した。舞台に上る直前に、バッグステージで舞台衣装を着てダンサーと肩を組み、ステージに向かって歩く様子などが収められた。

スペイン語で「Esto no es un adios（これは別れではない）」という文で、メキシコ公演終了を惜しんだ。またカウボーイハット姿の写真には、スペイン語で「No me olvides（わたしを忘れないで）」と、メキシコのファンへのメッセージが記されていた。

インスタグラムのストーリーズには、メキシコを代表する食べ物の1つBanderilla（バンデリリャ）を食べている様子もアップ。他のメンバーがそれを見て笑うシーンも公開した。

メキシコの複数メディアは、初日（7日）のコンサート最終パレードのフードコートで、バンデリリャを食べるシーンが「今回の公演期間中で最も話題になった場面」と伝えている。24時間ニュース専門TVチャンネルadn Noticiasは「キム・テヒョン（Vの本名）がコンサート会場でおやつを楽しむ姿がインターネットを熱くした」と伝えた。

日刊紙Excelsiorも「Banderillaの売り上げが増加した。これはV−effect（Vの経済効果）」と説明した。