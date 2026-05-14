＜義実家を狙うハイエナ女＞「今後の面倒はすべて私が！」土下座して謝罪するも…？【第15話まんが】
私（マホ、30代）の叔父（エイジ、57歳）夫婦はさんざん祖母（カツエ、87歳）に可愛がられたうえ、息子の学費を援助してもらっています。それなのに祖母と祖父（ショウゾウ、86歳）の世話が必要となったときに何もしなかったのです。しかも叔母（レイコ、55歳）は母（ミサコ、59歳）に悪意ある言葉をかけ続けた人。父（タカオ、61歳）はもちろん祖父も叔母のことが嫌いですが、叔父は叔母の本性を知らなかったようです。ついに叔父夫婦は家族に見放されました。
レイコさんの本性を知らなかった叔父は、レイコさんと母のやりとりに言葉を失っていたと。
しかし、話し合いがすすむにつれてバツが悪くなっていったレイコさんは「今後を見据えて荷物は置かせたままにしてください！ これからは私たちがお義父さんたちの面倒をすべてみますからどうか許してください！ 同居も視野に！！」と土下座をしたそう。
「話にならない！ ここは俺の家です。お金を払ってもらってもレイコさんには譲りませんよ！」「ばあさんがどう言おうと、レイコさんとは住みたくないね」父と、祖父にこう言われて突き放されたレイコさん。するとレイコさんは叫んで祖父や母につかみかかろうとしたのです。
叔父はまさか自分の妻が悪意を持って家族を傷つけていたとは思えなかったようですが、私たちの表情から事実だと確信し絶句していました。
追い詰められたレイコさんは、介護を一手に引き受けることを条件に荷物を置かせてほしいと懇願するものの、祖父と父に強く拒否されます。
レイコさんは祖父母宅への思いが強いようで、住めないことがハッキリして泣いて暴れかけました。
最終的に祖父が援助の打ち切りを示唆して、ようやくレイコさんは鎮静化。
レイコさんの様子に私は怒り以上の恐怖を覚えました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
レイコさんの本性を知らなかった叔父は、レイコさんと母のやりとりに言葉を失っていたと。
しかし、話し合いがすすむにつれてバツが悪くなっていったレイコさんは「今後を見据えて荷物は置かせたままにしてください！ これからは私たちがお義父さんたちの面倒をすべてみますからどうか許してください！ 同居も視野に！！」と土下座をしたそう。
「話にならない！ ここは俺の家です。お金を払ってもらってもレイコさんには譲りませんよ！」「ばあさんがどう言おうと、レイコさんとは住みたくないね」父と、祖父にこう言われて突き放されたレイコさん。するとレイコさんは叫んで祖父や母につかみかかろうとしたのです。
叔父はまさか自分の妻が悪意を持って家族を傷つけていたとは思えなかったようですが、私たちの表情から事実だと確信し絶句していました。
追い詰められたレイコさんは、介護を一手に引き受けることを条件に荷物を置かせてほしいと懇願するものの、祖父と父に強く拒否されます。
レイコさんは祖父母宅への思いが強いようで、住めないことがハッキリして泣いて暴れかけました。
最終的に祖父が援助の打ち切りを示唆して、ようやくレイコさんは鎮静化。
レイコさんの様子に私は怒り以上の恐怖を覚えました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙