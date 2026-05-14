『マンダロリアン』スペシャルカフェが東京＆大阪に！ 『ローグ・ワン』10周年メニューも
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開にあわせたスペシャルなカフェ「『STAR WARS』CAFE : Galactic Diner」が、5月28日（木）から大阪で、6月4日（木）から東京で期間限定オープンする。
【写真】＼我らの道／ 『マンダロリアン』スペシャルカフェのメニュー一覧
■限定グッズや特典も
今回オープンする「『STAR WARS』CAFE : Galactic Diner」は、映画やドラマシリーズ『マンダロリアン』に登場するキャラクターをイメージしたメニューに加え、今年公開10周年を迎える『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』をイメージした特別メニューなど、思わず撮影したくなるような工夫を凝らした料理を提供する期間限定カフェ。
ベスカーをイメージした筒に入った「＜マンダロリアン＞我らの道ハンバーガー」や、グローグーをイメージしたシチュー、ソーガン・フロッグをイメージしたフライなどファンはクスッと笑ってしまうようなメニューが楽しめる。
またドリンクは、マンダロリアンとグローグーのほか、ルーク・スカイウォーカー、アソーカ・タノ、ガラゼブ・オレリオスもモチーフに。
『ローグ・ワン』メニューとしては、ダース・ベイダーをイメージしたチキンカレーや、スターダストシロップをグラスに注ぐとデス・スターの設計図が浮かび上がるドリンクが登場する。
それから、カフェメニューのオリジナルアートを使用した限定グッズやスーベニア、特典なども登場する予定だ。
「『STAR WARS』CAFE : Galactic Diner」は、5月28日（木）から7月12日（日）まで大阪・心斎橋の「Collabo_IndexSHINSAIBASHI」で、6月4日（木）から8月16日（日）まで東京・渋谷の「BOX cafe＆space SHIBUYA109 渋谷店」で開催。
【写真】＼我らの道／ 『マンダロリアン』スペシャルカフェのメニュー一覧
■限定グッズや特典も
今回オープンする「『STAR WARS』CAFE : Galactic Diner」は、映画やドラマシリーズ『マンダロリアン』に登場するキャラクターをイメージしたメニューに加え、今年公開10周年を迎える『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』をイメージした特別メニューなど、思わず撮影したくなるような工夫を凝らした料理を提供する期間限定カフェ。
またドリンクは、マンダロリアンとグローグーのほか、ルーク・スカイウォーカー、アソーカ・タノ、ガラゼブ・オレリオスもモチーフに。
『ローグ・ワン』メニューとしては、ダース・ベイダーをイメージしたチキンカレーや、スターダストシロップをグラスに注ぐとデス・スターの設計図が浮かび上がるドリンクが登場する。
それから、カフェメニューのオリジナルアートを使用した限定グッズやスーベニア、特典なども登場する予定だ。
「『STAR WARS』CAFE : Galactic Diner」は、5月28日（木）から7月12日（日）まで大阪・心斎橋の「Collabo_IndexSHINSAIBASHI」で、6月4日（木）から8月16日（日）まで東京・渋谷の「BOX cafe＆space SHIBUYA109 渋谷店」で開催。