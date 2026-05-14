SHINee、ミニアルバム『Atmos』6・1発売へ ベルーナドーム2公演も発表
SHINeeが6月1日、6th Mini Album『Atmos』をリリースする。
【画像】約2年ぶり日本ドーム公演、ポスター
タイトル曲「Atmos」をはじめ、多彩なジャンルの全6曲で構成されており、同日午後6時より各音楽配信サイトを通じて全曲配信される。SHINeeとしては、昨年5月に発表したシングル「Poet | Artist」以来、約1年ぶりとなる新作だけに、高い関心が集まっている。
特にSHINeeは、2023年の8thフルアルバム『HARD』で“新たなSHINeeらしさ”を表現した楽曲を披露した一方、今回のアルバムでは、SHINeeならではの洗練された感覚的な魅力が際立つ、“最もSHINeeらしい”音楽世界を展開する予定。なお、日本限定特典付き商品でのリリースも予定している。
また、約2年ぶりとなる日本でのドーム公演『- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]』の開催も決定。2026年は日本デビュー15周年という節目の年となり、そんな特別なタイミングでSHINeeが日本に帰ってくることに、大きな期待が集まっている。
■- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]
2026年6月5日（金）埼玉・ベルーナドーム 16:30開場 / 18:30開演
2026年6月7日（日）埼玉・ベルーナドーム 14:00開場 / 16:00開演
※開場・開演時間は変更になる可能性あり。
【画像】約2年ぶり日本ドーム公演、ポスター
タイトル曲「Atmos」をはじめ、多彩なジャンルの全6曲で構成されており、同日午後6時より各音楽配信サイトを通じて全曲配信される。SHINeeとしては、昨年5月に発表したシングル「Poet | Artist」以来、約1年ぶりとなる新作だけに、高い関心が集まっている。
特にSHINeeは、2023年の8thフルアルバム『HARD』で“新たなSHINeeらしさ”を表現した楽曲を披露した一方、今回のアルバムでは、SHINeeならではの洗練された感覚的な魅力が際立つ、“最もSHINeeらしい”音楽世界を展開する予定。なお、日本限定特典付き商品でのリリースも予定している。
■- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]
2026年6月5日（金）埼玉・ベルーナドーム 16:30開場 / 18:30開演
2026年6月7日（日）埼玉・ベルーナドーム 14:00開場 / 16:00開演
※開場・開演時間は変更になる可能性あり。