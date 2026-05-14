「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が投手専念出場で先発マウンドに上がり、今季最多１０５球で７回４安打無失点の圧巻投球。開幕から無傷の７戦連続のクオリティースタート（６回以上、自責点３以下＝ＱＳ）を達成し、約１カ月ぶり３勝目の権利を手にマウンドを降りた。規定投球回にも到達し、防御率０・８２はＭＬＢトップとなった。

初回、２死から安打と四球で一、三塁と先制のピンチを招いたが、ここで一気にギアを上げた。最速１６２キロのフォーシームで押し込み、最後はスイーパーで空振り三振。ベンチへ引き揚げる際には大粒の汗を流していたが、二回は圧巻の投球を見せた。

アダメスをスイーパーで空振り三振に仕留めると、チャップマンは右飛。ギルバートにも素早く２球で追い込み、遊ゴロに打ち取って三者凡退に斬った。

打線が１死三塁の好機を逃して迎えた三回は２死からアラエズに粘られた末に四球を与えてしまい、直後、走者一塁にもかかわらずワインドアップモーションに入って二塁へ送球したことでボーク判定をとられた。まさかの珍場面で得点圏に走者を背負ったが、落ち着いて後続を打ち取った。ベンチに戻る際にはアラエズと苦笑いを浮かべながら何か言葉をかわした。

そしてエスピナル、ベッツの２者連続弾で先制した直後の四回は圧巻の３者連続三振。特にデバースには内角低めのスイーパーで膝をつかせ、強打者に思わず苦笑いを浮かべさせた。さらに２点の援護をもらった五回も２三振を奪い２イニング連続の三者凡退。３勝目の権利を手にした。

リードを奪ったらどんどんストライクを先行させ、明らかにゲームの流れをマウンドからコントロールしていた大谷。六回もイ・ジョンフを１球で一ゴロに打ち取ると、アラエズには浮いた変化球を右前に運ばれ、初回以来となる２本目の安打を許した。久々のセットポジションとなりややバランスを崩したようにも見えたが、スミスが絶妙のタイミングで間をとった。

ここから粘ってフルカウントからラモスを打ち取り遊飛に。デバースにはスミスのＡＢＳチャレンジも決まり２球で追い込むと、高めの１５８キロで空振り三振。マウンドで絶叫した。

２試合連続で７イニング目に突入すると、先頭のエルドリッジには高めのフォーシームで二飛に打ち取った。アダメスには右前打を許し、チャップマンの打席で１００球に到達。右前打でこの試合初めての連打を浴びて一、二塁のピンチを背負ったところでプライアー投手コーチがマウンドへ。ここが正念場となった中、ギルバートは中飛に打ち取った。さらに走者がボーンヘッドで飛び出していたことでラッキーな併殺に。思わず右拳を突き上げてガッツポーズ。２試合連続で７回を投げきり、チームが４連敗中だっただけに価値ある投球だ。

大谷はここまで６試合に先発し、２勝２敗、防御率０・９７。この日は６回無失点で規定投球回に到達し、防御率ＭＬＢトップに躍り出た。チームも完封リレーで連敗を４で止め、約１カ月振りの３勝目をマークした。