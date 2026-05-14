『あんさんぶるスターズ！！』より、fineの新曲「RED GARDEN」が配信開始！

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大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、fineの新曲「RED GARDEN」がフルサイズで配信開始となった。

天祥院英智が率いるエレガントユニット『fine』が贈る、普段のfineとは違った一面が見える、荒野を突き進むような力強い楽曲に乞うご期待！

●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season7
fine
「RED GARDEN」

配信リンクはこちら
https://bio.to/wmEpqO

＜収録内容＞
01.RED GARDEN
作詞：こだま さおり
作曲 / 編曲：BOYHOOD (Digz, Inc. Group)
02.RED GARDEN (Instrumental)

【fine】
天祥院 英智 (CV：緑川 光)、日々樹 渉 (CV：江口 拓也)、姫宮 桃李 (CV：村瀬 歩)、伏見 弓弦 (CV：橋本 晃太朗)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

関連リンク

『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/