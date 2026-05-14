「サツコレ2026SS」バービー＆森山未唯がMCに 「今日好き」カップル2組ら追加出演者発表
【モデルプレス＝2026/05/14】2026年5月17日に北海道・札幌コンベンションセンターにて開催される北海道のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER』（略称：『アップティー サツコレ2026SS』）の追加出演者が発表された。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、2人でハートつくり密着
MCとしてバービーと森山未唯の出演が決定。ゲストにはABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた金沢十亜、田代魁音、岩間夕陽、今野優誠が出演することが発表された。
今回のテーマは「STARLIGHT」（スターライト）。これは、2026年6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：『オキコレ2026』）との共通テーマとなる。“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、単に並び立つものではなく、互いに響き合いながら、新たな未来を照らす光となる。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美男美女カップル、2人でハートつくり密着
◆「サツコレ2026SS」追加出演者発表
MCとしてバービーと森山未唯の出演が決定。ゲストにはABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた金沢十亜、田代魁音、岩間夕陽、今野優誠が出演することが発表された。
◆「サツコレ2026SS」テーマは「STARLIGHT」
今回のテーマは「STARLIGHT」（スターライト）。これは、2026年6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：『オキコレ2026』）との共通テーマとなる。“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、単に並び立つものではなく、互いに響き合いながら、新たな未来を照らす光となる。（modelpress編集部）
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