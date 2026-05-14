美人インフルエンサー「お姉さんな日」美脚スラリのミニスカ姿 韓国街中ショットに「スタイル良すぎ」「オーラが溢れてる」の声
【モデルプレス＝2026/05/14】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが5月12日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題となっている。
【写真】25歳美人インフルエンサー「骨格が優勝してる」美脚全開のミニスカ×ブーツ姿
かっぱは「お姉さんな日」とつづり、写真を投稿。韓国の街中で撮影されたと思われる写真では、黒いサングラスに白のアウターに白いミニスカート、茶色のブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つコーディネートを披露している。また、9パターンのポーズで撮影されたプリクラも公開している。
この投稿には「可愛すぎる」「骨格が優勝してる」「いつもお姉さんの姿」「スタイル良すぎ」「オーラが溢れてる」「ツヤツヤのお肌憧れ」などとコメントが寄せられている。
ゆうぴーまん（P）・かっぱ（K）・あっぷる（A）の幼馴染3人組からなるPKAは、2016年から活動を開始。日々の思い出をSNSで発信する中で、MixChannelにアップしたダンス動画から火が付き、YouTubeではメイク動画や恋バナなどの企画で同世代を中心に話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美人インフルエンサー「骨格が優勝してる」美脚全開のミニスカ×ブーツ姿
◆かっぱ、韓国でのミニスカコーデ披露
かっぱは「お姉さんな日」とつづり、写真を投稿。韓国の街中で撮影されたと思われる写真では、黒いサングラスに白のアウターに白いミニスカート、茶色のブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つコーディネートを披露している。また、9パターンのポーズで撮影されたプリクラも公開している。
◆かっぱの投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「骨格が優勝してる」「いつもお姉さんの姿」「スタイル良すぎ」「オーラが溢れてる」「ツヤツヤのお肌憧れ」などとコメントが寄せられている。
ゆうぴーまん（P）・かっぱ（K）・あっぷる（A）の幼馴染3人組からなるPKAは、2016年から活動を開始。日々の思い出をSNSで発信する中で、MixChannelにアップしたダンス動画から火が付き、YouTubeではメイク動画や恋バナなどの企画で同世代を中心に話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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