◆米大リーグ ブルージェイズ５X―３レイズ＝延長１０回＝（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手は０―１で迎えた８回無死満塁で左翼に同点犠飛、１―３で迎えた延長１０回１死一、二塁では四球を選んでバーショの劇的サヨナラ満塁弾を呼び込んだ。岡本は第１打席で四球で出塁。渡米後最長としている連続試合出塁を１５に更新するなど、３打数無安打１打点１得点２四球。打率は２割３分９厘となった。ブ軍は対レ軍５連敗だったがスイープを阻止。今季の延長戦は３勝３敗となった。

試合後の主な質疑応答は以下の通り。

◆岡本に聞く

―劇的な満塁サヨナラ本塁打で決着がついた

「もう、勝ったことがまず、すごくうれしかったです」

―しっかり四球でバトンをつないだ

「まあ、何とか。いい時、悪い時は、絶対にあると思うんで、日々自分のパフォーマンスが最低限でも出せるように、その日のベストを出せるようにやっているんで。また休み明けも頑張りたいなと思います」

―１５試合連続出塁

「もちろん毎日（ヒットを）打ちたいのは気持ちとしてはありますけど、打てる時、打てない時はあると思いますし、出塁できてるっていうことは、プラスにとらえてやっていきたいと思います」

―自分がバトンを渡したバーショが打った

「嬉しいですよ。連敗していたので、それが、ああいう劇的な形で止まって良かった」

―８回は初球から犠牲フライ

「打ちたかったですけどね。まあ、良かったと思います」

―４回の守備は

「前に守ってましたし、ランナー（打者走者）は見ていなかった。（シンプソンは）足速いですからね」