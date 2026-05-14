【バッター液いらず】リピ決定！「鶏むねカツ」が簡単ジューシー

衣はパン粉だけ！

フライを食べるのは好きだけど、作るのは苦手だという方の多くが、衣をつける工程が面倒だと答えます。小麦粉→卵→パン粉という手順は確かに手間ですよね。ところが、今回紹介するこのチキンカツは、味付けした後につけるのはパン粉だけ！ そのまま油の中へイン！ でおいしいチキンカツが完成しちゃうんです。

フライの面倒な下準備はなし！

鶏肉を切ったら、下味をつけて冷蔵庫に。仕上がりがとってもジューシーな鶏むねカツの作り方はこちら！

衣付けも超簡単！

ビニール袋に材料をイン！

食べやすい大きさに切った鶏肉を袋に入れます。





調味料を一緒に入れます

鶏肉にしっかり下味がつくように、調味料を入れたらもみこみます。





寝かせる時間がポイント

下味を揉みこんだ後は、ビニール袋のまま冷蔵庫で1時間。この間、お肉に味がしみこみます。揚げる直前にパン粉をまぶして揚げます。





揚げることよりも、衣をつける工程がネックでフライを作らないという人は意外と少なくないみたい。パン粉だけでもジューシーで美味しいカツが作れるなら、ぜひ一度試してみたいですよね！ 下味をしみこませる時間が大切なので、余裕をもって下準備をスタートしてくださいね。