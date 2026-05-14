いきなり家？ このママさん、ちょっと距離感がおかしいかも？

でもせっかくの誘いを無下にはしたくないもの。

お宅訪問は回避してカフェで話すことにしたのですが、やっぱり“なにか”がおかしくて…!?

>>【まんが】いきすぎた自然派ママがこわい

(ウーマンエキサイト編集部)