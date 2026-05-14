◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)

今季4度目の投手専念での先発登板となった大谷翔平選手。ジャイアンツ打線に6回のマウンドにも立ち、90球を投じ8奪三振無失点と好投を続け、規定投球回にも到達しました。

大谷投手は初回、四球とヒットで2アウト1、3塁のピンチを背負うものの無失点。以降5回まで相手打線にヒットを許さず、7奪三振の圧巻投球を披露します。

6回のマウンドにもあがると1死からルイス・アラエス選手に久しぶりにヒットを許します。それでも2死とし、最後は前の打席で変化球で翻弄し膝をつかせたラファエル・デバース選手に対し、ストレートで力勝負。2打席連続で三球三振に切って取りました。

これで大谷選手は規定投球回にも到達。そして7回も続投すると、この日初の連打で1死1、2塁のピンチを招きますが、最後はセンターフライと飛び出したランナーをアウトにしダブルプレー。防御率は『0.82』と向上させています。

大谷選手はこの日は105球を投じ7回を投げ終え降板。強打者ラファエル・デバース選手に2打席連続で三球三振に仕留めるなど8奪三振を奪う力投を披露しました。8回からタナー・スコット投手がマウンドに上がっています。