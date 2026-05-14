核家族化が進み、地域のつながりも薄れる中、妊娠・出産・育児中の孤立が産後うつや虐待などにつながる可能性もあるとして、すべての親子が妊娠初期から継続的にサポートを受けられるような体制を作ろうと、国会議員の団体が作られ、初会合が13日に行われました。

設立総会を行ったのは「妊娠期から家族を社会で支える議員連盟（ネウボラ議連）」です。ネウボラとは、フィンランドの母子保健システムで、妊娠中から子育て期まで、継続して様々な支援を受けられる仕組みです。

ネウボラ議連設立の背景としては、出産の無償化が決まるなど様々な子育て支援制度があるものの、自治体間の差が大きいほか、必要な人に支援が届かない現状があり、産後うつや新生児遺棄などが後を絶たないとして、妊娠期からすべての親子を丁寧にサポートする仕組みが必要だということです。

ネウボラ議連の会長・長島昭久衆議院議員は、子育て支援を川の流れに例え、次のように述べました。

「我々は川下（かわしも）で様々な課題を抱えるこどもや親子を支援してきたが、川上の段階で気付くことができないか。せっかく生まれてきたこどもたちを皆で社会で大切に育てる、家庭をまるごと支援できる制度を作っていきたい」

■ヒトは「共同養育」でしか子育てできない

ネウボラ議連は、専門家や民間団体の意見を聞くなど調査・分析を行った上で「伴走する専門家（日本版ネウボラナース）」の制度化を検討するなどと掲げていて、13日の会合では、専門家による講演が行われました。

人類学者で総合研究大学院大前学長の長谷川真理子さんは、長年、チンパンジーや狩猟民族などの研究をしてきたことを踏まえて、ヒトは「共同養育」が基本で、母親1人で孤独に育児をすることはとても難しいと解説しました。

長谷川さんは「チンパンジーと違い、ヒトは脳みそが非常に重いのが特徴。脳が発達したことでいろいろな発明も発見もできた。こうした脳を持つヒトの大人はいろいろなことができるが、こどもは何もできない状態で生まれてくる。何もできないこどもを何でもできる大人に育てなければいけない。子育てには多くの時間と労力が必要で、親だけでなく、いろいろな大人がかかわる共同養育が必要だ」と強調しました。

そして、「以前はおせっかいというものがあったが、プライバシーもなかった。今はプライバシーが守られ、いろいろな役割が分業化され社会が発展したが、分断も進み、（互いに恩恵を与えて支えあう）互恵関係性も捨ててしまった。昔には戻れないし、戻りたくもないでしょう。ではどうすればいいのかというと、個人の自由とプライバシーが守られ、相互扶助する小規模な社会を再構築できるかどうかだ」と提唱しました。

■“困る前”から関係築く必要…妊娠初期からすべての妊婦をサポートへ

続いて、医学博士で東京都医学総合研究所・社会健康医学研究センター長の西田淳志氏が、東京都がすでに導入している、妊娠初期から出産後まで継続して総合的にサポートする制度について説明しました。

妊娠初期の段階で妊婦ごとに自治体が担当職員を決め、その職員が一貫してサポートし続ける仕組みだということで、西田氏は「困ったら相談しにきてねとよくいうが、本当に困り果てている人は相談には来ない。困ってからではなく、困る前に相談支援サービスと関係を築いておくことが重要だ」と述べました。

そして、自治体の姿勢としては「問題を抱えた妊婦の支援」ではなく、リスクのあるなしにかかわらず、すべての妊婦を支えるという考え方が大切だとして、次のように指摘しました。

「（自治体職員が）ハイリスクの親子を探しだそうとして質問してしまい、妊婦は初回で『はずかしめられた』と思ってしまう。するとその人は二度と相談に来ない。入り口の段階で信頼関係の構築につまずいてしまうことがよくある。フィンランドのネウボラは、妊婦全員にサポートを提供するという構えなので、『皆が受けているサービスを私も受けられる』というとらえ方になり、（悩みや課題を抱えた妊婦も）はずかしめられると思うことがない」

「児童虐待の背景には、母親もパートナーから暴力を受けているなど、生活や人生の行き詰まりがある場合があり、生活全体の総合的支援が必要。また、経済的な困り事を抱える妊婦には、従来のような赤ちゃんの入浴方法の説明だけでなく、家計の収支、今後の見通しを対話型で一緒に考えていくこともしていて、妊婦の安心につながった」

東京都は、25歳以下の初産の妊婦を対象に、妊娠初期から出産後約1年まで同じ自治体職員（保健師や心理職など）が幅広い相談にのりサポートし続ける「アーリーパートナーシップモデル事業」を一部の自治体で行ったところ、母親の心理的なゆとりが、従来の支援サービスを受けた母親に比べ、妊娠中、そして出産後1年の時点でも高かったということです。

こうしたサポート体制が、産後うつの予防にもつながる可能性を西田氏は調査データを用いて解説しました。

現在、このサポート体制導入を目指す市区町村には、都が人件費を補助する制度が始まっていて、約30の自治体が着手。その場合、担当職員を増やす必要があるほか、その職員には西田氏らが考案した100時間以上の研修の受講を必須としているということです。

「困っていますかと尋ねると、妊婦は困っていないと言う。しかし、ゆとりはいかがですか、と問いかけると、ゆとりはないですと答える。そして、どういうゆとりがないのかと聞いて、どうやってゆとりを積み上げていくか、一緒に考えていくことで信頼を築いていける。相手をはずかしめることがない聞き方はどういったものかなど細かく具体的に学んでいる」

会合の最後には議連会長の長島議員が、妊娠期からの予防的サポート制度の全国導入に意欲を示し、来年度に政府が行う重要政策を打ち出す骨太の方針にこうした制度について盛りこむことを目指し、来年度予算の要望も検討する考えを示しました。