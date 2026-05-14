プチブレイク中の女性芸人、ロケ中にスタッフと一触即発！「これ以上私の機嫌を損ねないで」

千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

5月10日（日）の同番組では、歯に衣着せぬ物言いで現在“プチブレイク”中の吉田結衣（カーネーション）が、ロケ中にスタッフに噛みつく一幕があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は、吉田が憧れのドウェイン・ジョンソンと共演するための応援企画「カーネーション吉田 ドウェインへの道」を実施。

プロドリフトドライバー・下田紗弥加のもと、マニュアル車でのドリフトに挑戦するが、ロケ開始早々から険悪なムードに。

スタッフが何気なく放った「オートマしか持ってなくてもドリフトできるんですね」という言葉に、吉田は「『オートマ限定の方でもできるんだよ、よかったね』っていう言い方にできないですか？」と噛みつき、「頑張って自分の機嫌、自分で取ってるんですよ。その機嫌を損ねるのやめてください」とピリピリした様子を見せる。

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エンストを繰り返した午前の練習後、スタッフから「休憩ですか？」と問われると「休憩ぐらいさせてください」と突っかかり、「『まだできてないのに休憩するんですか？』みたいな言い方でしたよね」と一触即発の事態に。

また、スタッフの用意したお昼を拒否し、「私の趣味嗜好に沿ったお昼ご飯を用意してくるわけないと思った」と持参した手作り弁当を広げる吉田。

さらに、ストレスで発生する活性酸素を除去するためだというあずき茶を片手に、「これ以上私の機嫌を損ねないでください」と狂気のこだわりを見せつけていた。