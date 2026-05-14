ムービン・ストラテジック・キャリア<421A.T>が一時ストップ高の２７７９円に買われる場面があった。１３日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を５０億円から５８億円（前期比５２．６％増）へ、営業利益を２２億９０００万円から２６億６０００万円（同５０．９％増）へ、純利益を１５億９０００万円から１７億５０００万円（同５１．７％増）へ上方修正したことが好感されている。



労働人口の減少などによる構造的な人手不足や雇用の流動化の高まりにより、企業の採用需要は依然として高く、国内人材ビジネス市場環境は活況を呈していることに加えて、ＡＩコンサルティングの需要急拡大による追い風もあり、想定以上に転職支援１件当たりの成約単価が上昇しているほか、成約件数も増加していることが要因としている。



なお、同時に発表した第１四半期（１～３月）決算は、今期から四半期連結決算を開示しているため比較はないものの、売上高１３億３８００万円、営業利益６億５８００万円、純利益４億３６００万円だった。



出所：MINKABU PRESS