ケチャップでラクラク味が決まる「ちくわミネストローネ」
【画像で見る】さっぱり洋風スープにちくわが活躍！「ちくわミネストローネ」
おかずや汁物にちょっとたんぱく質を追加したい時に便利なちくわ。和食だけじゃなく、洋食でもバッチリおいしく食べられます。今回はちくわを使ったミネストローネのご紹介です。ケチャップを使って作るので家にある調味料ですぐに作れます！
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■ちくわミネストローネ
味つけはほぼケチャップだけ。軽やかな後味が◎
・ちくわ ...2本
・キャベツ ...150g
・玉ねぎ ...1/2個
・トマトケチャップ
・オリーブ油
・こしょう
【作り方】
1. ちくわは5mm厚さの輪切りにする。キャベツの葉は小さめの一口大に切り、軸は薄切りにする。玉ねぎは縦薄切りにする。
2. 鍋に[1]、水1と1/2カップを入れて中火にかけ、煮立ったらケチャップ大さじ3を加えて約5分煮る。オリーブ油小さじ1、こしょう少々を加え、ひと混ぜする。
(1人分117kcal/塩分1.6g レシピ考案／上島亜紀)
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洋風スープにちくわと意外な組み合わせですが、さっぱりとしたスープにちくわのうまみがしみ込んで風味豊かに。
レシピ考案／上島亜紀 撮影／難波雄史 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。