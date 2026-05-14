14日13時現在の日経平均株価は前日比49.80円（0.08％）高の6万3321.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は622、値下がりは906、変わらずは32と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を160.50円押し上げている。次いでファナック <6954>が105.43円、ＴＤＫ <6762>が98.30円、東エレク <8035>が52.29円、スクリン <7735>が30.71円と続く。



マイナス寄与度は149.64円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が90.91円、住友不 <8830>が32.99円、ソニーＧ <6758>が30.51円、コナミＧ <9766>が25.81円と続いている。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、ガラス・土石、パルプ・紙、鉄鋼と続く。値下がり上位には不動産、建設、その他金融が並んでいる。



※13時0分7秒時点



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