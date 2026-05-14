Ｗａｑｏｏ <4937> [東証Ｇ] が5月14日後場(13:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常損益は1億3400万円の黒字(前年同期は5400万円の赤字)に浮上して着地した。

併せて、通期の同利益を従来予想の2億9400万円→3億9000万円(前期は1億5200万円)に32.7％上方修正し、増益率が93.4％増→2.6倍に拡大し、従来の3期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比24.3％増の2億5600万円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の連結経常損益は1億6900万円の黒字(前年同期は800万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-1.6％→23.6％に急改善した。



株探ニュース