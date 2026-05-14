敵地ブレーブス戦

米大リーグ・カブスの今永昇太投手が13日（日本時間14日）、敵地ブレーブス戦に先発登板。8回途中5安打2失点、6奪三振と力投するもリリーフが打たれ、チームは1-4で敗戦。今永は3敗目を喫した。降板直前、味方が犯したミスにカブス地元局は落胆していた。

8回のマウンドに上がった今永。先頭ハリスのバットを折り、ボテボテのゴロを打たせた。捕球した二塁手ホーナーが長い距離のグラブトスを試みるも、一塁手ブッシュの頭上を大きく越える痛恨のミス。今永が直後に降板すると、2番手メートンが打たれ今永に自責点がついた。

カブス地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」の放送席では、実況が「バットが折れるボテボテのゴロ。ニコが捕球してグラブトスしたがブッシュの頭上を大きく越えた」とコメント。解説は「災難だ。グラブトスをしました。別の選択肢は素手で掴んでそのまま投げることでしょうか。長いトスを試みました。幸運にもハリスには進塁されませんでした」と頭を抱えていた。

メジャーNo.1のチーム打率を誇るブレーブス打線を相手に7回まで1点で抑えた今永。力投は実らなかった。



（THE ANSWER編集部）