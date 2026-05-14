「重ね着苦手」な人に“この1枚”！【GU】ガバッと着て即キマる♡「サマ見えトップス」

今季もトレンドが続いている重ね着スタイル、組み合わせ方に悩むから苦手という人も。そんな人にぴったりのアイテムを【GU（ジーユー）】で発見！ 今回は、重ね着せずとも1枚でサマになる、異素材MIXのトップスに注目しました。シンプルながら華やかなシルエットで、いつものコーデを更新できそう。楽ちん & おしゃれを叶えたい大人女性は、ぜひゲットして。

異素材ミックスなら1枚で華やか

【GU】「布帛コンビネーションT」\1,490（税込）

ふわりと広がるペプラムシルエットが目を引くTシャツ。カットソーと布帛という異素材の組み合わせなので、1枚でも奥行きのある着こなしに仕上がります。そのまま着るだけでサマ見えが狙えて、重ね着が苦手な大人女性の強い味方になりそう。スカートと合わせたフェミニンなコーデはもちろん、カジュアルなジーンズとも合わせやすく、春夏コーデに欠かせない存在になってくれるかも。

パンツスタイルで「甘 × カジュアル」に

スタッフのRumiさんは色違いのブラックに、オフホワイトのパンツを合わせたモノトーンコーデを提案。フェミニンな雰囲気が漂うTシャツも、パンツスタイルならグンと大人っぽい印象に。すっきり見せたいときは、スラリとしたテーパードパンツにチェンジするのもおすすめ。足元はミュールやサンダルで抜け感を出すと、涼しげなスタイリングに仕上がります。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。