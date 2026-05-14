俳優の磯村勇斗が「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」深澤辰哉との意外な関係について明かした。

Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「ソウルメイト」でＷ主演を務める韓国の男性６人組「２ＰＭ」のオク・テギョンとともに、１４日に生放送されたフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に出演した磯村。

スタジオの深澤とは「大学の時の同級生で、一緒に授業も受けたし、大学が遠かったのでそこまでバスに一緒に乗ったり」と以前から交友があったといい、「空白の１０年くらいがあって仕事で再会した」と明かした。

大学時代の印象について、「周りがざわざわしていた。ネックレスとかアクセサリーがちゃらちゃら。色んな意味でキラキラ光っていた。Ｓｎｏｗ Ｍａｎとして売れる前の話です」と振り返る。再会後、２人で食事にも行ったといい、「メインはアーティストとして活躍しながら、話すのもうまいし、気も使えて人間力が高い。すごく遠い存在に感じます」とのこと。

Ｓｎｏｗ Ｍａｎのライブにも駆けつける仲となり、昨年１２月２６日には自身のインスタグラムにツーショットを公開。「またギラギラした姿を見せてください」とメッセージを話すと、スタジオの深澤は「再会できて良かった。大好き！」と返していた。