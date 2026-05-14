◇MLB ブレーブス4-1カブス(日本時間14日、トゥルイスト・パーク)

カブスの今永昇太投手は8回途中2失点の力投も3敗目を喫しました。

今季9度目の先発となった今永投手は、立ち上がり2イニング連続3者凡退。3回は1アウトから連打で1、2塁としますが、1番のマウリシオ・デュボン選手を併殺で打ち取ります。

4回はドレーク・ボールドウィン選手に低めの変化球をとらえられ、先制ホームランを献上。それでも打線が直後の5回、ニコ・ホーナー選手のタイムリーで追いつきます。

すると今永投手は、5回から3イニング連続で3者凡退。テンポよくアウトを積み重ねます。

ところが8回、先頭打者をセカンドゴロとしましたが、ホーナーのグラブトスがそれて、記録は内野安打。ここで交代を告げられます。

すると2番手のフィル・メートン投手がピンチを招き、マイク・ヤストレムスキー選手に勝ち越しタイムリーを献上。さらにデュボン選手には2ランを浴び、突き放されました。

今永投手は8回途中5安打6奪三振無四球2失点の内容。96球の力投も今季3敗目(4勝)となりました。

また5番ライトに入った鈴木誠也選手は、4打数無安打2三振と沈黙。打線は4安打1得点でした。

これでカブスは10連勝後、4連敗となっています。