クラブの戦いでは厄介なライバルだろうが、チームメイトになればこれほど心強い存在もいない。



チェルシーでプレイするブラジル代表FWジョアン・ペドロは、今季対戦した選手の中で最も驚かされた選手に同じブラジル代表のアーセナルDFガブリエウ・マガリャンイスの名前を挙げた。



『TNT Sports』によると、ペドロはマガリャンイスについて次のように評している。



「驚かされたね。今季のガブリエウは素晴らしい活躍だ。スペースが出来たと思っても、彼がもうすぐ近くにいたんだ。まるで僕が何をしようとしているのか事前に察知していたかのようだった」





プレミアリーグ首位を走るアーセナルではウィリアム・サリバとマガリャンイスのセンターバックコンビが守備の柱となっていて、堅守が最大の武器になっている。ブラジルサッカー連盟は11日にW杯へ向けた予備登録メンバーを発表したが、そこにはもちろんマガリャンイスの名前も入っている。クラブでのパフォーマンスを考えると、パリ・サンジェルマンのディフェンスリーダーであるマルキーニョスとマガリャンイスのセンターバックコンビがベストだろうか。アーセナルで磨かれた守備技術はセレソンでも大きな力となるはずで、W杯でもマガリャンイスの1対1の強さは相手FWを苦しめることになりそうだ。