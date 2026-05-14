◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦で３勝目を狙って先発登板し、６回終了時点で２安打無失点、８奪三振の好投を見せて３勝目の権利をつかんで規定投球回に到達し、防御率はこの時点で０・８４となった。

４月１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦以来約１か月ぶりの白星を目指し、２１年サイ・ヤング賞左腕のレイとの投げ合い。初回は２死から四球とディバースの中前安打で２死一、三塁のピンチを迎えたが、２１歳のエルドリッジには１００・６マイル（約１６１・９キロ）を投げ込むなど３球で空振り三振を奪って無失点で切り抜けた。

２回は先頭のアダメスから４球連続スライダー（スイーパー）で空振り三振を奪うなど３者凡退。３回は２死からアラエスに１０球粘られて四球を与えると、２１年以来５年ぶりのボークで２死二塁となったが、ラモスを中飛に抑えた。

３回裏にはエスピナル、ベッツの２者連続弾で２点を先取。４回は圧巻の３者連続三振を奪うと、４回裏にもＴ・ヘルナンデスの適時打などで２点を追加してリードを４点に広げた。大谷が登板した直近３試合はドジャースの得点が０、１、１点だったが、この日は打線の援護に恵まれた。

５回は先頭のチャプマンから三振を奪い、イニングをまたいで４者連続三振。この回も３者凡退で抑えて勝利投手の権利をつかんだ。６回は１死からアラエスに右前安打を浴び、初回以来の安打を許した。それでも２死一塁でディバースから空振り三振を奪うと右手でガッツポーズを作りほえた。

この日は、前日にロバーツ監督が明言した通りに打線からは外れ、今季４度目となる投手専念。前回登板の５日（同６日）の敵地・アストロズ戦でも投手に専念して、７回８９球で４安打２失点、８奪三振の好投を見せたが、２敗目（２勝）を喫した。前日１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦は、「１番・指名打者」でフル出場。２打席目に、１２試合＆５３打席ぶりとなる待望の７号を放つなど、４打数２安打１打点だったが、チームは敗れて４連敗となった。