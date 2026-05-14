ソフトバンクからトレードでＤｅＮＡ入りした尾形崇斗投手（２６）と井上朋也内野手（２３）が１４日、横浜市内の球団事務所で入団記者会見に臨んだ。

新天地での目標に、ＭＡＸ１５９キロを誇り、先発ローテの一角として期待される尾形は「リーグ優勝と日本一。必ず今年、その戦力になりたい」と闘志をたぎらせ、井上朋も「福岡ではなかなか１軍の戦力として活躍できずに、優勝はしたんですけど、できなかったので、ベイスターズでは１軍の戦力となってリーグ優勝、日本一になれるように頑張っていきたい」と意気込んだ。

ＤｅＮＡの印象について、尾形は「初めて戦ったのが、多分２０２４の日本シリーズだと思うんですけど、すごく打線が強力で、どこからでも点も取れるし、一発もある打線で、ホークスの中では『すごい打線だな』と話題になっていた。そのイメージが強いです。同時に素晴らしい能力を持った選手がたくさんいるなというのは感じてました。このチームの一員になれることにすごく誇りに思います」と瞳を輝かせた。

井上朋も「ホークスと同じように、すさまじい打線だと思っている。その打線に僕も食い込んでいけるようにしたい」と１軍定着を誓った。

尾形が「先発は初めての経験ではありますけど、必ずうまく調整していって、ここからリーグ優勝と日本一を取れるように頑張ります」と話せば、井上朋も「優勝のひとピースになれたら」と力を込めた。頼もしい新戦力が、相川ベイに加わった。

◆尾形 崇斗（おがた・しゅうと）１９９９年５月１５日、宮城県生まれ。２６歳。福島・学法石川から１７年育成ドラフト１位でソフトバンクに入団。２０年３月に支配下登録。昨年は自己最多の３８試合に登板し、１勝１敗５ホールド、防御率４・６７。今季も１０試合に登板。１８２センチ、９０キロ。右投左打。年俸２７００万円。

◆井上 朋也（いのうえ・ともや）２００３年１月２８日、大阪・四條畷市生まれ。２３歳。四条畷中では生駒ボーイズに所属し、３年時にボーイズ日本代表。埼玉・花咲徳栄では１、２年夏の甲子園、３年夏の甲子園交流試合に出場。高校通算５０本塁打。２０年ドラフト１位でソフトバンク入団。２３年に１軍デビューし、初本塁打もマーク。プロ通算２８試合に出場し、打率１割８分１厘、１本塁打、４打点。１８２センチ、９１キロ。右投右打。年俸９３０万円。