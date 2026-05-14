【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

ベルファインは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「ヤッターマン」に登場する「ヤッターキング」や「ドロンジョ様」のプラモデル企画が進行中であることを発表した。

今回イベント会場の同社ブースにて、パネル展示にて本内容を発表している。

またパネル展示以外にも、「サンダーバード」より「サンダーバード2号」や「サンダーバード3号」の塗装済み完成品ダイキャストモデルの試作品を展示しているほか、東京都豊島区が運行するコミュニティバス「IKEBUS（イケバス）」のプラモデルや、「映像研には手を出すな！」より「カイリー号」のプラモデルを参考出展している。

さらに「機動警察パトレイバー」のプラモデル企画も進行中であることをパネルにて告知している。

「ヤッターマン」

「サンダーバード」

「IKEBUS（イケバス）」

「映像研には手を出すな！ カイリー号」

「機動警察パトレイバー」

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