SHINee、約1年ぶりの新AL『Atmos』を6月1日にリリース決定！日本ドーム公演にも期待高まる

SHINeeが、6thミニアルバム『Atmos』を6月1日にリリースする。

今作は、タイトル曲『Atmos』をはじめ、多彩なジャンルの全6曲で構成されており、6月1日18時より各音楽配信サイトを通じて全曲配信される。

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SHINeeとしては、昨年5月に発表したシングル『Poet | Artist』以来、約1年ぶりとなる新作だけに、高い関心が集まっている。

特にSHINeeは、2023年の8thフルアルバム『HARD』で“新たなSHINeeらしさ”を表現した楽曲を披露した一方、今回のアルバムでは、SHINeeならではの洗練された感覚的な魅力が際立つ、“最もSHINeeらしい”音楽世界を展開する予定だ。

6thミニアルバム『Atmos』

なお、日本限定特典付き商品でのリリースも予定。予約開始日などの詳細は、後日ファンクラブおよびオフィシャルサイトにて案内予定となっている。

SHINeeは、約2年ぶりとなる日本でのドーム公演「- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]」の開催も決定。2026年は日本デビュー15周年という節目の年となり、そんな特別なタイミングでSHINeeが日本に帰ってくることに、大きな期待が集まっている。