新婚のヘラヘラ三銃士さおりん、ささみ焼き鳥メインの“ヘルシーご飯”公開「おしゃれな居酒屋みたい」「器と盛り付けが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/05/14】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘルシーな食卓を公開した。
【写真】新婚の33歳美人YouTuber「彩りが完璧」“居酒屋風”ささみ焼き鳥並んだ食卓
さおりんは「ヘルシーご飯」と記し、食卓の写真を投稿。明太子、わさび、梅干しが乗ったささみの焼き鳥3本と人参サラダ、スナップエンドウのおかか和え、ふりかけご飯、スイカが並んだ品数豊富な食事を公開した。
この投稿に、ファンからは「おしゃれな居酒屋みたい」「野菜たっぷりで健康的」「参考にします」「器と盛り付けが綺麗」「彩りが完璧」などの声が上がっている。
さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】新婚の33歳美人YouTuber「彩りが完璧」“居酒屋風”ささみ焼き鳥並んだ食卓
◆さおりん、ヘルシー食卓公開
さおりんは「ヘルシーご飯」と記し、食卓の写真を投稿。明太子、わさび、梅干しが乗ったささみの焼き鳥3本と人参サラダ、スナップエンドウのおかか和え、ふりかけご飯、スイカが並んだ品数豊富な食事を公開した。
◆さおりんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おしゃれな居酒屋みたい」「野菜たっぷりで健康的」「参考にします」「器と盛り付けが綺麗」「彩りが完璧」などの声が上がっている。
さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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