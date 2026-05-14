KEY TO LIT中村嶺亜「大ファンなんですよ」最近のご褒美時間明かす
【モデルプレス＝2026/05/14】KEY TO LIT（キテレツ）の中村嶺亜が14日、都内で行われた「Pureal（ピュレア）」TVCM制作記者発表会に出席。ご褒美時間を明かした。
【写真】中村嶺亜「大ファン」なもの「名前も嶺亜とある通り…」
同ブランドのアンバサダーに就任し、初の単独テレビCM出演となった中村は「中村嶺亜とピュレアの“ピュレア嶺亜コンビ”で、素敵な化学反応や美容旋風を巻き起こせたらなと思っています」と挨拶。アンバサダーに就任した感想を聞かれると「まずは素直に、直球にめちゃくちゃ嬉しかったです。僕自身がシートマスクを毎日使わせていただいていたので、自分が日頃から心がけて使っていた美容アイテムのアンバサダーに起用していただいたというのは、日頃のスキンケアの努力じゃないですけど、そういった部分が報われたといいますか、運命的なものも感じますし、これからもどんどん頑張っていこうという励みにもなりました。アンバサダーに就任させていただいたからには、より一層美容に磨きをかけ、ピュレアさんの商品の魅力を広めていけたらいいなと思っています」と意気込んでいた。
新CM「僕を満たす、5分間。」篇に出演する中村は「最近で一番満たされた5分間」について“体感5分映画”と回答。続けて「名前も『嶺亜』とある通り、僕自身が昔から『スター・ウォーズ』の大ファンなんですよ」と、映画「スター・ウォーズ（Star Wars）」シリーズに登場するキャラクター、レイア・オーガナと自身の名前が似ていることを伝え「最近、シリーズのリバイバル上映がありまして、過去の3作品分をぶっ通しで夜から朝までオールナイトで見られる応援上映がありまして、その時間が本当に贅沢というか、自分にとってご褒美すぎる時間で。約10時間ほどあったと思うんですけど、体感は盛りなしで本当に5分くらいに感じました」と目を輝かせた。
また、オリンピックイヤーにちなみ「自分に金メダルをあげたいくらい頑張ったこと」を聞かれると、“大切な人のお祝い準備”と答え「僕のおばあちゃんが最近誕生日だったんですけど、その誕生日に連れて行きたいお店がありまして、そこが電話予約しかできないお店だったんですよ。実は僕、なぜかお店の電話予約がすごく苦手で、普段は、一緒に行かないのに代わりにメンバーの岩崎大昇（※「崎」は正式には「たつさき」）に電話してもらったりするくらい苦手だったんですけど、今回は僕からお祝いしたいという気持ちがありましたし、そこも含めてお祝いだなと思ったので、頑張って電話しました」と打ち明け「皆さんからしたら“何を言ってるんだ”という話だと思うんですけど、なんかすごく苦手なんですよ」と苦笑しつつ、「（祖母が）喜んでくれている姿を見て、頑張ってよかったなと思いました」と声を弾ませた。
最後にコメントを求められると「今回、ピュレアさんのアンバサダーに就任させていただき、より一層、専門的な知識をつけて美容に詳しくなりたいなと思いましたし、自分自身の肌にもっと磨きをかけていって、皆さんに“中村嶺亜のような肌になりたいな”と思ってもらえるような美肌を目指して頑張っていきたいと思っていますので、そのためにも、ピュレアさんの商品のお力を借りながら自分を磨いて、一緒にさらに大きくなっていけたらなと思いました」と語っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中村嶺亜「大ファン」なもの「名前も嶺亜とある通り…」
◆中村嶺亜、ご褒美時間明かす
同ブランドのアンバサダーに就任し、初の単独テレビCM出演となった中村は「中村嶺亜とピュレアの“ピュレア嶺亜コンビ”で、素敵な化学反応や美容旋風を巻き起こせたらなと思っています」と挨拶。アンバサダーに就任した感想を聞かれると「まずは素直に、直球にめちゃくちゃ嬉しかったです。僕自身がシートマスクを毎日使わせていただいていたので、自分が日頃から心がけて使っていた美容アイテムのアンバサダーに起用していただいたというのは、日頃のスキンケアの努力じゃないですけど、そういった部分が報われたといいますか、運命的なものも感じますし、これからもどんどん頑張っていこうという励みにもなりました。アンバサダーに就任させていただいたからには、より一層美容に磨きをかけ、ピュレアさんの商品の魅力を広めていけたらいいなと思っています」と意気込んでいた。
◆中村嶺亜「頑張ってよかった」
また、オリンピックイヤーにちなみ「自分に金メダルをあげたいくらい頑張ったこと」を聞かれると、“大切な人のお祝い準備”と答え「僕のおばあちゃんが最近誕生日だったんですけど、その誕生日に連れて行きたいお店がありまして、そこが電話予約しかできないお店だったんですよ。実は僕、なぜかお店の電話予約がすごく苦手で、普段は、一緒に行かないのに代わりにメンバーの岩崎大昇（※「崎」は正式には「たつさき」）に電話してもらったりするくらい苦手だったんですけど、今回は僕からお祝いしたいという気持ちがありましたし、そこも含めてお祝いだなと思ったので、頑張って電話しました」と打ち明け「皆さんからしたら“何を言ってるんだ”という話だと思うんですけど、なんかすごく苦手なんですよ」と苦笑しつつ、「（祖母が）喜んでくれている姿を見て、頑張ってよかったなと思いました」と声を弾ませた。
最後にコメントを求められると「今回、ピュレアさんのアンバサダーに就任させていただき、より一層、専門的な知識をつけて美容に詳しくなりたいなと思いましたし、自分自身の肌にもっと磨きをかけていって、皆さんに“中村嶺亜のような肌になりたいな”と思ってもらえるような美肌を目指して頑張っていきたいと思っていますので、そのためにも、ピュレアさんの商品のお力を借りながら自分を磨いて、一緒にさらに大きくなっていけたらなと思いました」と語っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】