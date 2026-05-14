2児の母・青木裕子、手作り柏餅持つ息子たち公開 GWの思い出ショットに「たくさん作りましたね」「兜も立派」の声
【モデルプレス＝2026/05/14】フリーアナウンサーの青木裕子が5月12日、自身のInstagramを更新。手作りの柏餅を持つ息子達の姿を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「和菓子屋さんみたい」大量手作り柏餅持つ息子たち
青木は「旅行はおろか遠出もできなかったけど、それなりに楽しみもつくりながら過ごしました 毎年行ってるお祭りに行けたし お友達親子と行った新大久保も楽しかったし 今年も柏餅作りができてよかった」とゴールデンウィークを振り返り、写真を複数枚投稿。立派な兜やこいのぼりが飾られた室内で、三角巾とエプロン姿の息子と、ポロシャツ姿の息子が手作りの柏餅がたくさんのせられたお皿を持っているショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「たくさん作りましたね」「行事を大切にしてて素敵」「和菓子屋さんみたい」「三角巾エプロン姿可愛すぎる」「兜も立派」「美味しそう」「親子でお菓子作り楽しそう」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「和菓子屋さんみたい」大量手作り柏餅持つ息子たち
◆青木裕子、手作り柏餅公開
青木は「旅行はおろか遠出もできなかったけど、それなりに楽しみもつくりながら過ごしました 毎年行ってるお祭りに行けたし お友達親子と行った新大久保も楽しかったし 今年も柏餅作りができてよかった」とゴールデンウィークを振り返り、写真を複数枚投稿。立派な兜やこいのぼりが飾られた室内で、三角巾とエプロン姿の息子と、ポロシャツ姿の息子が手作りの柏餅がたくさんのせられたお皿を持っているショットを公開した。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「たくさん作りましたね」「行事を大切にしてて素敵」「和菓子屋さんみたい」「三角巾エプロン姿可愛すぎる」「兜も立派」「美味しそう」「親子でお菓子作り楽しそう」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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