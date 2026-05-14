【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

プラッツは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル新商品を公開した。

同社ブースではカーモデル、バイクモデルの今後発売予定の新商品が展示されている。

「1/12 マツダ787B 1991 ル・マン24時間レース ウィナー」をはじめ、「1/24 トヨタ セリカ GT-FOUR ST205 199 ツール・ド・コルスウィナー」、「1/12 ヤマハ YZR-M1 2007」、「1/24 BMW 3.0 CSL E9 1976 ETC GP ニュルブルクリンク ウィナー」が公開。完成見本やランナー、デカールが展示されている。

【1/12 マツダ787B 1991 ル・マン24時間レース ウィナー】【1/24 トヨタ セリカ GT-FOUR ST205 199 ツール・ド・コルスウィナー】【1/12 ヤマハ YZR-M1 2007】【1/24 BMW 3.0 CSL E9 1976 ETC GP ニュルブルクリンク ウィナー】

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