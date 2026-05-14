大学お笑い団体戦「NOROSHI」に潜入。 笑いあり、涙ありのアツすぎる現場をレポート!

限りある期間の中でいかに結果を残せるか。学生芸人たちが貫く各々のお笑いスタイルと、その奥にある「人生」を見届ける。

お笑いブームが加速し、「学生芸人」も急増中

大学でお笑いサークルなどに所属し、ライブや賞レースに出演する「学生芸人」。令和ロマンやラランドなど、最近ではそこからプロとして活躍する芸人も多く、いま注目を集めている。

「お笑い界全体が盛り上がるにつれ、『大学お笑い』に参加する人もどんどん増えてきています」と話すのは、大学お笑いの賞レースを運営している団体「大学芸会」の代表を務める元澤彩羽さんと、副代表の水野叶夢さん。運営している大会への出場者数も年々増えているのだそう。

「冬はチーム戦の『NOROSHI』、夏は個人戦の『大学芸会』という大会を開催しています。エントリーは1分も経たずに締め切られることも。イチお笑いファンとしては嬉しいですが、運営側は毎年必死です（笑）」（元澤さん）

そんな「大学お笑い」ならではの魅力とはなんだろうか。

「学生のうちに結果を残すと、いわゆる『古参』と呼ばれる古くからのファンがつくことも。アマチュア時代からの成長を見届けられるのは、観る側も楽しいと思います。お客さんも若い人が多いので、ネットミームなど、あるあるネタに時代の流れを感じるのも面白いです」（水野さん）

大学お笑い団体戦「NOROSHI」に潜入

大学芸会が運営する2大賞レースのうちのひとつ、「NOROSHI」に潜入。笑いあり、涙ありのアツすぎる現場をお笑い好きの編集Sがレポート！

3月11日、今年で11回目の開催となる「NOROSHI2026」がセシオン杉並にて行われた。参加数は231チーム、693ユニット。11日間の予選に加え、敗者復活戦、準決勝を勝ち抜いた9チームが決勝の舞台を踏んだ。

「NOROSHI」最大の特徴は、その参加方式。漫才・ピン・コントのユニットが1つのチームとなり、総合評価で順位が決定する。つまり、どれか1つが面白くても優勝できるわけではなく、逆にどれかが思い通りにいかなくても、勝敗は最後まで分からない。チーム内での出順は自由で、作戦が光るポイントのひとつ。各チームの思惑を考察しながら観るのも面白い。

初めて「大学お笑い」に触れたが、その完成度の高さにはかなり驚かされた。観る前は、「学生らしい勢いのあるネタが多いのでは」と予想していたが、意外にもローテンポでシュールなものの存在感が際立つ。各チームの「お笑いスタイル」が垣間見え、“推し”を見つけるのも楽しい時間だった。

結果発表では、人目を憚らず悔し涙を流すチームも。この大会をもって、プロへの進退を決める人も多いのだという。限られた期間だからこそ生まれる「笑い」に触れ、胸が熱くなった。（編集S）

優勝者インタビュー｜筑波大学お笑い集団DONPAPA「チーム絵本作家」

自分たちが面白いと思うことをやれる場所

「NOROSHI2026」の熾烈な戦いを勝ち抜き、見事優勝を果たしたのは、筑波大学お笑い集団DONPAPA「チーム絵本作家」。審査員からも大絶賛された6人だったが、「勝ちたい」という気持ちはそこまで強くなかったという。「ウケるからやろうというよりも、好きだからやろうとか、驚かせて楽しませようという気持ちが強かった。そういう『自分たちが面白いと思うことをやっていい』というのは『大学お笑い』の魅力のひとつだと思います」（砂利枕さん）

“好きなお笑いスタイルを貫く”というのは、「大学お笑い」の重要なキーワード。今大会用のコントも、「好き」を詰め込んでつくっていったという。「今回のコントは、とある“バラエティでの事件”のパロディネタだったのですが、これってお客さんがもともとの出来事を知っていないとお笑いとして成り立たない。大学お笑いを観に来てくれているコアな客層を信じて、細かいネタができるのは楽しいですね」（星野さん）

チームの中でも一際会場の注目を集めたのが、アメリカからの短期留学生・ワイアットさん。“留学生が覚えた面白い日本語”というテーマで、フリップ芸を披露し、会場を爆笑の渦に巻き込んだ。「僕はアメリカンコメディに触れて生きてきたけど、ずっと日本のお笑いに憧れがあった。今回、その憧れがようやく叶えられて嬉しかったです！」

そんなワイアットさんは、将来日本でのプロ入りも検討中。一方で、他の5人は将来について「未定」と話す。

「4年間という長いようで短い期間に全力を注げる、それも『大学お笑い』のひとつの魅力だと思っているんです。制限があるからこそ頑張れる。僕も卒業までの残り2年は、コントにしっかり向き合おうと思っています」（加藤さん）

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チーム絵本作家presents「30万円の使い道決定ライブ」

そんな6人が「NOROSHI2026」の優勝賞金30万円の使い道を決めるライブが5月22日（金）19:30から、池袋西口GEKIBAにて行われる。チケットは「TIGET」にて販売中。 \400＋カンパ https://tiget.net/events/479995