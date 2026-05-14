春夏秋冬、季節が変わるなかで、生きものたちはそれぞれの体の仕組みを活かして生活をしているそうです。そこで今回は、ベストセラー『ゾウの時間 ネズミの時間』の著者であり、「歌う生物学者」としても知られる本川達雄さんの著書『すごい生きもの春夏秋冬』より一部を抜粋して、誰かに話したくなる生物学の知識をお届けします。

【書影】生き残り戦略は千差万別！誰かに話したくなる生物学エッセイ。本川達雄『すごい生きもの春夏秋冬』

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ムール貝――疲れ知らずに殻を閉じ、ヒモを引っ張り数ヶ月

4月8日は「貝の日」。大変ローカルな話ですが、愛知県・渥美半島の「貝づくし渥美実行委員会」の提案。渥美半島の貝類がこの季節に旬を迎えることと、「貝」という漢字を崩して上の目を横に倒すと「四」と「八」になることからこの日にしたとのこと（大分苦しい）。僕も伊良湖岬を訪ねた時、渥美半島名物の大あさり（ウチムラサキ）を食べたことがある。

ムール貝についてお話ししましょう。この貝はフランス料理やイタリア料理で出てきます。コンビニでパック入りのものも売っていますね。

ムール貝はアサリやハマグリと同じ二枚貝の仲間で、2枚の殻で体をすっぽりと包んでいます。動物学上の名前（和名）はムラサキイガイ（紫貽貝）。ちょっと紫がかった黒い殻で、殻の長さは5〜10センチ。もともとは地中海のもので日本にはいなかったのですが、船の底にくっついて、大正時代に運ばれてきました。今やいたるところの海岸の岩に、多数のイガイがびっしりとついて大繁栄しています。発電所の冷却水の取り入れ口や排出口を詰まらせるほど付着してやっかいがられています。

波透くや貽貝びつしり育ちをり 原田宏子

びっしりと生えたイガイの間を波が通ると、水が透明になるという句です。じつに正しい観察で、イガイはそのエラを使って海水を濾過しています。僕は大学院時代、このエラの研究をしていました。

エラは呼吸のための器官です。でも貝の場合それだけではありません。エラは水の中に漂っている小さな餌を濾し摂って食べる摂食器官でもあります。だからびっしり生えているイガイの間を波が通り抜けると、海水は濾過されて透明になります。

貝のエラは正式には櫛鰓(くしえら)と言います。髪をとく櫛ですね。エラが櫛のような形をしています。この櫛の歯で、海水の中からプランクトンなどの微小な餌になる粒子を梳き取ります。

ムラサキイガイは潮の満ち引きする潮間帯の、結構波当たりの強い岩場にいます。こういう場所は彼らにとって住み良い場所なんですね。波がどんどん餌を運んできてくれます。ここはまた敵に襲われる心配も少ない場所です。貝の最大の天敵はヒトデですが、こんな波の荒いところにヒトデは近づけません。

しがみつきの名人

ただし問題もあります。強い波がいつも打ち寄せるから、その大きな力で、へたをすると岩から引き剥がされてしまいます。そうなったら岸に打ち上げられたり、沖へと流され、これは死を意味します。だから大きな力で長時間、岩にしがみついていられるもの以外、こんな場所には住めません。ムラサキイガイのかたわらで、やはりびっしりと岩についているものたちは、フジツボ、タマキビガイ、ヒザラガイなど。皆しがみつきの名人ですが、そのやり方はさまざまです。

フジツボは殻を接着剤でしっかりと岩に貼り付けます。殻を持っているので貝かと思ってしまいますが、じつはエビやカニの仲間です。殻は富士山の形でてっぺんに穴の開いた小形の壺という風情で……富士壺とはうまい命名だと思っていたのですが、どうも籐で編んだ壺に似ているから籐壺というのが語源のようですね。殻の直径は数ミリから数センチ。ムラサキイガイ同様、プランクトンを濾し摂って食べています。

二枚貝の仲間では、カキがやはりセメントで殻を岩に固定します。

タマキビガイは巻貝の仲間で強力な足を持っており、これで岩にしがみつきます。サザエやアワビもやはり岩にしがみつく巻貝の仲間で立派な足があります。あの食べるぶ厚い部分が足。われわれは足と言えば歩くためのものと思っていますが、海の動物にとっては、流されずにしがみつくのも足の重要な役目です。ヒザラガイはちょっと違った貝の仲間ですが、これも立派な足で岩にしがみつきます。

これらの貝が接着剤やセメントを使わないのは、動き回る必要があるからです。ヒザラガイもタマキビガイも岩に生えている藻類を囓り取って食べており、食事のたびに出歩かねばなりません。それに対してフジツボもカキも、波が運んできてくれるものを食べているから動く必要がないのです。

ムラサキイガイの岩へのくっつき方は、これらとはまったく違います。この貝は蝶番を上、腹側を下にして、殻を岩に垂直に立ててくっついています。腹側に足があります。これは細い円柱形で、ミミズのように伸び縮みします。殻がちょっと開けば足は殻の外に伸び出ていけます。

キャッチ筋

さてここからが、ムラサキイガイがどうやって岩にくっついているかです。ムラサキイガイは足糸という糸を岩に貼り付けて体を固定しています。足糸は足の付け根近くにある分泌腺から、液体の形で分泌されます。足には分泌腺から足先まで溝が走っており、分泌された液はこの溝の中をジワーッと足先まで流れていきます。分泌液は海水に触れると固まって、足の長さの糸ができます。糸の先端は小さな吸盤のような形になっており、ここで岩にくっつきますが、くっつくのには接着剤を使います。

ムラサキイガイは1本の足糸を張り終わると、すぐに次の足糸を張ります。1本だけでは体が不安定ですし、波の力に抵抗しきれません。2日かけて約100本の糸を放射状に張り巡らします。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

さて、糸の先端は岩に貼り付いているのですが、その反対側の端も殻に貼り付いているかというと、そうではありません。貝は糸の端を束ねて握って引っ張っています。糸を引っ張る筋肉（足糸牽引筋）をギューッと縮めて、束ねた糸をピンと引っ張って体を岩に固定します。

そうやって岩の同じ位置に何ヶ月もの間、体を固定し続けます。つまりその間じゅう、ずーっと糸を引っ張り続けているんですね。そんなことをやっていたら、ふつうの筋肉なら疲れ果てて働けなくなるし、エネルギーもものすごくたくさん使います。とても効率の良いやり方とは思えませんし、やろうとしてやれることでもありません。そんなことをせずに、握っている糸の端も殻に接着させてしまえば済むことのように思えるのですが、ムラサキイガイはそうはしないんですね。

その理由は、別の場所に移動する必要が、たまには出てくるからです。そんな時には、握っていた糸を手放して体を自由にし、足を使って歩いていき、また新たな場所で糸を張り直します。

移動の必要が起こるのは、季節により海面の高さが変わる時です。ふだんは潮の満ち引きがあっても、平均の海面の高さは変わりません。ところが季節が変わると、それが変化します。場所によっては何メートルも変わる。ですからそのまま動かずにいたら、海面は遙か下になって干上がったり、海面がずっと上になり波の力が弱まってヒトデの攻撃を受けやすくなったりし、どちらも死活問題です。フジツボのように接着剤でべったり殻を貼り付けていたら、移動はできずに万事休す。

だからムラサキイガイは足糸を殻に貼りつけずに、足糸牽引筋を使って糸を握り続けているんですね。こんなことができるのは、足糸牽引筋がキャッチ筋という特別な種類の筋肉だからです。

ムラサキイガイはすごい！

キャッチ筋は非常に大きな力を出すことができます。そして特筆すべきは、そんな大きな力で長時間収縮し続けていても疲れません。疲れないのは、ほとんどエネルギーを使わないからです。

貝には足糸牽引筋の他に、もう一つキャッチ筋があります。殻を閉じる閉殻筋です。これも疲れを知らずに大きな力を長時間出し続けられます。それがよくわかるのが、貝がヒトデに襲われた時。ヒトデは貝の上にまたがって、先が吸盤になった何百本もの足を両側の殻にくっつけ、むりやり引っ張って殻をこじ開けようとします。貝の方はキャッチ筋を使って必死で殻を閉じ続けます。そうやって何時間も我慢していれば、そのうち潮が引いて水から出てしまいます。そうなったらヒトデはたまりませんから、あきらめて深い方に戻っていくしかありません。

結局どれだけ我慢して殻を閉じていられるかが勝負なのですが、殻を閉じているのですから、新鮮な海水が入ってこられず、呼吸できません。呼吸によってエネルギーのもとを作り出し、それをどんどん送り込まねば筋肉は働けなくなります。ところがキャッチ筋はエネルギーをほとんど使わないから呼吸がほぼ止まっている状況でも大きな力を出して殻を閉じ続けられるのですね。

キャッチ筋のキャッチとは「掛け金」の意味です。強盗が扉を押し開けて入ってこようとするのを、戸を必死で押さえていれば疲れますね。でも戸にガチャンと掛け金をかけてしまえば手を離しても戸はロックされて開かなくなり、もう安全だし疲れません。キャッチ筋はこういう掛け金のような機構を備えた特別な筋肉です。これを使ってムラサキイガイは干潮の間は殻を閉じておけるし、また、いつも岩の適切な位置に体を固定しておけるのです。ムラサキイガイはすごい！

♪キャッチ筋

波ニモマケズ ヒトデニモマケナイ

大キナ力ヲダシツヅケ

一日ニ少シノエネルギーダケデ

足糸ヲヒツパリ 殻ヲトヂツヅケル

サウイフモノガ キャッチ筋

※本稿は、『すごい生きもの春夏秋冬』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。