日本全国を飛び回ることから「空飛ぶ料理研究家」と呼ばれる84歳・村上祥子さん。料理研究家人生60年の村上さんは、「いくつになっても『食べること』『たんぱく質』をしっかり摂ること」が大切だと語ります。そこで今回は村上さんの著書『84歳。食べて、歩いて、カッコよく生きる。』より一部を抜粋し、「ちゃんと食べて、カッコよく生きる・ムラカミ流」の極意をお届けします。

【書影】料理研究60年でみつけた、人生でいちばん大切なこと。村上祥子『84歳。食べて、歩いて、カッコよく生きる。』

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朝食はワンパターンでいい

朝５時に起きてから、仕事に入るまでの４時間は、毎日ほぼ同じルーティンをこなします。その中にティータイムも朝食も入っています。

まずは、定番のミルクティー。３５０mlのマグカップに水を８分目まで注ぎ、ティーバッグ１個を入れ、ラップはしないで電子レンジ６００Ｗで２分加熱。

ティーバッグを捨て、牛乳または豆乳を冷蔵庫から出して８分目まで注いで飲み頃の温度に。大人用の粉ミルク大さじ山盛り２、砂糖少々、粉ゼラチン小１袋（５ｇ）、アマニ油小さじ１と「たまねぎ氷(R)」に「にんにく」を加えた「にんたまジャム（R）」小さじ１を加えて飲み干す。

これでやっと目が覚めます。

朝食は精神安定剤の役目も

お茶も朝食も「同じメニューでは飽きてしまう」という考えはなし。

(1)発芽玄米２に白米１の割合で混ぜて炊き、１５０ｇずつ小分けして冷凍しておいた容器を１個取り出し、３分チン

(2)レンチン温玉または、市販の温玉１個

(3)ひきわり納豆１パック（30ｇ）に、たれと小ねぎの小口切り少々を混ぜる

(4)野菜１００ｇとたんぱく質含有食品（魚、肉、大豆製品など）50ｇを切ってジッパー付き保存袋に詰めて冷凍しておいたものを取り出し、レンチンＯＫの椀に入れ、水120ml、液みそ小さじ２を加えてラップをふんわりとかけて５分チン

(5)フルーツがあればつまむ。お菓子があればいただく

いったん仕事を始めたら、熱中派のムラカミは昼食を摂れるか否かもあやしいところ。朝ごはんであれもこれも食べているから安心、という精神安定剤の役目もしています。

朝たんぱく質と朝炭水化物

２０２４年（令和６年）１月、ＮＨＫのＥテレ「あしたも晴れ！ 人生レシピ」に出演したとき、こんな質問を受けました。

「80歳を超えてなお、毎日働いている村上さんの元気のもとは何ですか？」

「朝たんぱく質と朝炭水化物です。朝たん×２ですね」



（写真提供：Photo AC）

「朝たん」とは、朝食でたんぱく質をしっかり摂ることです。たんぱく質は体内で分解され、代謝や免疫力の維持に必要なアミノ酸に分解されます。夕食で摂ったたんぱく質は８時間しか体内に留まることができません。朝起きたときはほとんど使い果たしています。朝、たんぱく質を摂ると、筋肉が分解されるのを防ぐことができます。

朝食の納豆、卵、玄米ごはんで、たんぱく質は16.１ｇ。ミルクティーのたんぱく質10.４ｇを加えて26.５ｇになります。シニア女性で１食につき25ｇ、男性で30ｇのたんぱく質を摂っていれば、骨も筋肉も安泰だそうです。

手間なく、たんぱく質を摂るための冷凍パックをご紹介します。

たんぱく質含有食材50ｇ＋野菜１００ｇの冷凍パック

［用意するもの］

たんぱく質含有食材50ｇと野菜１００ｇ、ジッパー付き保存袋（Ｓサイズ）。

［作り方］

(1)食材を切る。

(2)ジッパー付き保存袋に詰める。

(3)冷凍する。１カ月保存可。

［使い方］

(1)耐熱容器に移す。

(2)ふんわりとラップをかけ、電子レンジで加熱する。

(3)調味料を加えて混ぜる→ホットサラダ、煮物、炒め物に。

(4)みそ小さじ２（液みそなら大さじ１）＋水１２０ml。電子レンジ６００Ｗで２分加熱→みそ汁。みその代わりにしょうゆ小さじ２→しょうゆ汁。

※電子レンジで加熱できる保存袋の場合は、口を少し開けてそのまま加熱しても。

※凍ったまま耐熱容器へ。加熱時間は１００ｇにつき６００Ｗで２分を目安に。

※本稿は、『84歳。食べて、歩いて、カッコよく生きる。』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。