2026年5月14日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、本場・長崎県の皿うどんを徹底調査！

【写真】スタジオの試食会で長崎出身・野球解説者の下柳剛が手にしたものは…



本場のこだわりを深堀する『あなたはまだ、本当の皿うどんを知らない… 長崎県民の真実』のコーナーでは、長崎ちゃんぽんと並び、長崎県を代表する麺グルメである「皿うどん」に注目。

全国でも食べられているが、本場・長崎の皿うどんには衝撃の事実が隠されていた!?

長崎には３種類の皿うどんがあり、注文時にお客さんが好みのものを選ぶという。さらに、お客さんはソースで自分好みに味を調整する!? そして「２日目もオススメ」とは――？

他県民には驚きの秘密が続々登場。スタジオの試食会では、３種類の皿うどんのうち、長崎以外では珍しい1つが登場。スタジオゲストたちの感想は…？



栃木出身・Ｕ字工事の2人が選んだグルメは…（写真提供：読売テレビ）

ケンミンスターが出身県のアンテナショップを訪れ、地元の自慢を伝える好評企画『秘密のケンミン大使』のコーナー。

今回は栃木県出身のＵ字工事と、同じく栃木県出身で日本水泳界のレジェンドである萩野公介が、東京スカイツリータウン「東京ソラマチ」内の栃木県のアンテナショップを訪問！

レモン牛乳の「じゃないほう」のレア商品、ソース文化が根付く栃木の人気ソース菓子、栃木名産の食材で作った珍しいピクルスなど、Ｕ字工事と萩野公介が選んだ《真の栃木グルメBEST5》とは!?



鹿児島出身・柏木由紀（写真提供：読売テレビ）

『ケンミン小さな秘密』のコーナーでは、愛媛県で見つけた不思議な和菓子に注目。

愛媛県の三色団子は、他県とは団子の色が違う――!? 愛媛県民にとって、醤油餅は甘い和菓子？

スタジオでは愛媛の「醤油餅」が登場！そのおいしさを愛媛出身ゲストの秋川雅史が伝える。