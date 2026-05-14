2人に1人はがんになると言われる現在。もし、自分や身近な人ががんになったらどうしたらいいのでしょうか。病理学の専門家であり、笑って読める医学書『こわいもの知らずの病理学講義』の著者である仲野徹先生が、がんとの向き合い方をわかりやすく説いた『がんは運である？ 自分事として向き合うための手控え帖』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】『がんは運である？ 自分事として向き合うための手控え帖』（仲野徹：著／KADOKAWA）

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がんとわかってもやってはいけないこと

がんについての研究が進み、ずいぶんと治療できるようになってきた。それでも、がんは恐ろしいというイメージはこびりついている。

ほうっておけば死に至るし、不治のがんもあるのだから当然ではあるのだけれど、昔ほど心配する必要はなくなっている。心配ばかりするよりも、正しい情報を確実に得て、正しく判断することが必要だ。

拙著『こわいもの知らずの病理学講義』では、その半分くらいをがんについての内容にした。ベストセラーになった（←自分で言うな！）おかげで、あちらこちらで、がんについてのお話をさせてもらうことがある。

その時に言うのは、いまやがんになる率は5割もあるのだから、がんリテラシーを身につけておくべき、ということだ。そして、自分ががんになった時にどう対処するか、たとえば、どの病院に行くかなども含めて、考えておくべきであるということ。

がんと診断されても、平静を保てればいいが、どうしても心が乱される。その時、心配が昂じて悲観的になりすぎる、あるいは、否定したいがために楽観的になりすぎる可能性がある。

ネットで情報を探し求めて、つい、どちらかに偏った情報、それも正しいかどうかわからない、を検索してしまわないだろうか。そうならないように、前もってきちんとした知識を身につけておくべきなのだ。

欧米では一般的になっているが、日本ではなかなか浸透しないACP（Advance CarePlanning：アドバンス・ケア・プラニング）をご存じだろうか。

日本医師会のウェブサイトによると

「将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて、本人を主体に、そのご家族や近しい人、医療・ ケアチームが、繰り返し話し合いをおこない、本人による意思決定を支援する取り組み」

とされている。

あまりいい訳とは思えないが、日本語では「人生会議」と言われることもある。

「『人生会議』とは、もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組のことです」

これは厚労省のウェブサイトにある言葉だ。もちろん、がんの場合にもあてはまる。かといって、病気になる前に考えていたことを、病気になった時に変えてはいけないという訳ではない。

わたしだって、えらそうなことを書いているが、がんになったら一気に考え方が変わるかもしれない。ええ加減な奴やなぁと思われるかもしれないが、状況が変わっても一度考えたことにしがみつき続けて判断を誤るよりはええのとちゃいますやろか。

ずいぶんと昔、当時はまだあまり言われなかった頃に、死ぬことの意義について深く考え、本も出版した同級生がいた。がんになったら、病院にかからず、朽ちるように死んでいくという主張だった。

しかし、60代半ばで肺がんが見つかった。それも、脳転移付き。症状も強かったため、入院して転移巣の摘出手術を受けられた。そう、病前の主張とは真逆だった。平時と非常時は違う、これでいいのだ。

がんの確定診断── 一般的には病理組織診断による ──がくだされたら、「標準治療」による治療がおこなわれる。

標準治療とは、科学的根拠（エビデンス：あるテーマに関する試験や調査などの研究結果から導かれた、科学的な裏付け）に基づいた観点で、現在利用できる「最良の治療」であることが示され、多くの患者に行われることが推奨される治療のことをいいます。 標準治療は、世界中で行われた臨床試験の結果を多くの専門家が集まって検討し、有効性と安全性を確認して、最良であると合意が得られた治療法です。診療ガイドラインには、これらの合意の内容の詳細などがまとめられています。また、全国のがん診療連携拠点病院などのがんの治療を行う病院では、診療ガイドラインに沿った標準治療が行われています。 なお、「最新の治療」が最も優れているとは限りません。「最新の治療」が標準治療になるためには、それまでの標準治療より優れていることが証明される必要があります。そのため、開発中の試験的な治療として、効果や副作用などを調べる臨床試験が必要です。つまり、「最新の治療」というだけでは、「最良の治療」にはならないのです。

国立がん研究センターが運営する公式サイト「がん情報サービス」は、さすが、標準治療についてこのようにあますことなく伝えている。

これを読めば、標準治療しかありえないとわかるはずなのに、民間療法を頼る人がいるのが不思議でたまらない。いくつかの理由が考えられるが、キーワードのひとつは「新しさ」だろう。

いまは認可されていないけれど、いずれ標準治療になる、などという言説を弄されたら、そうかもしれないと思う人もいるだろう。

たしかに、そのような治療があることは否定できない。だが、それは下駄を履くまでわからないのだ。「そのような治療があることは否定できない」というような、弱気な書き方をするから、あかんのかもしらんと思ったりする。

しかし、科学的な態度というのはそういうもので、こういう書き方こそが良心的で、このあたりは、科学リテラシーの基本中の基本なのだからいたしかたない。

それに対して、民間療法── 民間「治療」ではなく民間「療法」だ ──は、絶対に治ると言い切ることが多い傾向がある。だから、その言葉だけを信じてしまう人がいるのだろう。あるいは、信じたくなってしまう人がいるのだろう。

楽観的にすぎる判断だが、悲しいことだ。さらには、そういった治療法で儲ける医師がいるのはとんでもないことだ。



（写真：stock.adobe.com）

ときどき、「Aでがんが治った」とかいう本を見かけることがある。Aには、科学的あるいは医学的に考えてありえないことが書いてあるトンデモ本だ。

Aで治った、あるいは治ったように見えたケースがゼロだとは言わない。しかし、あったとしても奇跡的、あるいは、限りなく頻度が低いケースだから、決して真似をすべきではない。罪深いのは、Aに「免疫療法」とかが入っている場合だ。

師匠である本庶佑先生が開発されたオプジーボのように標準治療として認められている免疫療法ではなく、効果がさだまっていない自由診療の免疫療法は大きな問題だ。名前が同じだけに誤解を招きやすい、というよりも、誤解を期待しているのかもしれない。

そのひどさは『がん「エセ医療」の罠』（文春新書）に詳しいが、規制する法律がないために、モラルに欠ける医師が自己裁量でおこなうような治療がある。高額なだけでなく、効果がないために病状が進行してしまった悲惨なケースが紹介されている。

高額だからとむしろ信じてしまうのかもしれないが、それこそとんでもない話である。命を民間療法のみに委ねるなどもってのほかだ。

知人のひとりが若くして乳がんで亡くなった。1年ほど前まではお元気だったのにと少なからず驚いたのだが、後になって、標準治療を受けずに民間療法を選んだ末だったと聞いた。知っていたら、全力で阻止したのに。

おそらく、しまったと思ってもオープンにされない人が多いだろうから、民間療法を後悔しておられる方の実数はかなりあるのではないだろうか。

ここまで書いても、それでも、将来的に標準治療になるかもしれないではないかと反論する人がおられるだろう。何度も言うが、否定はしない。というよりも、予言者じゃないんだから、科学的にできない。

だが、どのような治療法にも副作用がある。標準治療には厳密な方法によって、メリットとデメリットが慎重に勘案されているが、民間療法にそのようなものはない。効果を信じるよりも、副作用を心配する必要がある。

それ以上に、効果のない民間療法をおこなっている間に病状が進行することを気にすべきだ。

民間療法が後を絶たない理由のひとつが人間の新しいもの好きという性向だとすると、ある程度はやむをえないのかもしれない。

しかし、医療は、技術革新による新製品や斬新なデザインなどとは違って、新しいものが優れているとは限らない。自分の命を委ねるべきは、確固たる医学エビデンスであって、決して新奇性ではないのである。

※本稿は、『がんは運である？ 自分事として向き合うための手控え帖』（仲野徹：著／KADOKAWA）の一部を再編集したものです。