◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平投手が今季4度目の投手専念でジャイアンツ戦に先発登板。5回まで7奪三振無失点の素晴らしい内容で、勝利投手の権利を獲得し、好投を続けています。

大谷投手は初回、四球とヒットで2アウト1、3塁のピンチを背負います。それでも続く打者を3球で三振を奪い、無失点で切り抜けます。

2回は三者凡退の好投を披露。3回は2アウトを奪ったところで四球で出塁。さらにボークで2塁へ進塁を許します。それでも3番・エリオト・ラモス選手をセンターライナーに打ち取り、無失点投球を続けます。

直後に打線に2者連続本塁打が飛び出し、2点の援護をもらった大谷選手。迎えた4回には、三者連続三振の見事な投球を披露。特に強打者ラファエル・デバース選手に投じたスイーパーは、大きな変化に体勢崩し膝をつく一幕も。

さらに5回も三者凡退に抑えた大谷選手は、この日も安定感抜群の投球を披露し、勝利投手の権利を得てリードを保っています。