衆院憲法審査会が１４日午前開かれ、憲法改正を巡る緊急事態条項のイメージ案の議論に入った。

大災害など緊急時の国会議員任期延長や内閣による緊急政令の制定を柱としており、各党が意見表明を行った。

衆院法制局と審査会事務局が作成したイメージ案は、１２日の審査会幹事懇談会で各党へ事前に示されたもので、１４日の審査会冒頭で法制局が正式に説明した。

イメージ案では〈１〉大規模な自然災害〈２〉感染症の大規模な蔓延（まんえん）〈３〉内乱などの社会秩序の混乱〈４〉武力攻撃〈５〉これらに匹敵する事態――を「緊急事態」と定義。該当する場合、内閣が国会の事前承認を得た上で「選挙困難事態」と認定し、議員任期延長が可能となる。

憲法は衆院解散から総選挙まで４０日以内、選挙から国会召集まで３０日以内と規定するが、総選挙の実施まで４０日を超える見通しとなっても「『相当程度長期間』未満」であれば、選挙を延期した上で参院の緊急集会で対応できるとした。

法律と同等の効力を持つ内閣の緊急政令については「国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情がある」場合に制定できる。

各党の意見表明では、自民党の新藤義孝・与党筆頭幹事は議員任期延長と参院の緊急集会のすみ分けを「適正なバランスを図る方策だ」と評価し、緊急政令については「究極の事態に備え、国家の機能を維持するため必須だ」と述べた。中道改革連合の国重徹・野党筆頭幹事は「相当程度これまでの議論が可視化された」とした上で「合意事項をまとめたものでもない」と指摘した。