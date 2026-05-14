女優白鳥玉季（16）が14日、都内で、「柳屋あんず油」Presents第9回「黒髪大賞」授与式に登壇した。

同賞は化粧品メーカーの柳屋本店が「今もっとも黒髪の似合う人」に向けて美しさを称え、贈られる。過去には川島海荷、本田望結、石井杏奈らも受賞。第8回黒髪大賞に輝いた、林芽亜里はこの日、プレゼンターとして出席した。

大賞を受賞した白鳥は黄色いワンピース姿で登場。「今日ここから出る前にメークさん『あんず油』のスプレーをかけてもらったのでサラサラになりました。どうですか？ 良い感じですか？」と会場に呼びかけ、拍手が沸き起こった。

自身のヘアケアについて「毛量が多く、朝は寝癖も付きやすい」と髪質を明かし、「前日はヘアミルクやオイルを付けて、極力ダメージを抑えながらブローしています。上から風を当てて、髪のボリュームを抑えられるように」とコメント。さらに「ブロー後は鏡の前で360度回ってみて、うまくできたかを気にしています」と笑った。

自身の髪の好きなところを聞かれると「元々は髪の多さがコンプレックスだった」とした上で「高校にあがってヘアケアや美容を学んで、自分のボリュームを活かす方法を知ってから魅力に感じました」と話した。

プライベートでは最近パン作りにハマり、塩パン作りをマスター。「朝はパン派なので、理想のパンを作れたらと思って始めたんですが、パン生地を触るのが好きで、こねるのがストレス解消になります」。塩パンとベーグルがお気に入りと明かし「どれくらいのムチムチ感が良いかなど工夫しています」。また、今後の俳優業では「コメディー役に挑戦したい」と明かし、「長沢まさみさんの『コンフィデンスマンJP』が憧れなので、ちょっとふざけた感じの役にも挑戦したい」と意気込んだ。