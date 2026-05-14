俳優・菊池桃子（58）が、プライベートで訪れたアメリカ旅行中の様子を公開し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】菊池桃子と9歳年上の夫の夫婦ショット（複数カット）

2019年11月4日、9歳年上の元官僚・新原浩朗との再婚を発表した菊池。Instagramでは、ドライブに出かけた際の2ショットや結婚記念日デートの様子など、仲むつまじい夫婦の姿も披露し、話題になっていた。

アメリカ旅行中の様子を公開

2026年5月13日の投稿では、「#GW」とつづり、アメリカ・アリゾナ州のセドナを訪れたことを報告。雄大な景色の中でほほえむショットも公開した。さらにその後の投稿では「アメリカへは長めの日程で、サンディエゴの景色も満喫しました。サンディエゴは夫の仕事の見学が目的でしたが、途中の1日、現地のお姉さんのように明るくステキな女性が、サンディエゴ散策に連れて行ってくれたのです」とコメントし、夫の仕事に同行していたことも明かしている。

また、別の投稿では「今年の誕生日は、UCSD（カリフォルニア大学サンディエゴ校）に伺っていました。海外で迎える初めての誕生日。幸せな時間でした」とつづり、花束やバースデーバルーンの写真を添えて現地で誕生日を祝福されたことも報告。

これらの投稿にファンからは「桃子さんの笑顔がまぶしいです！」「大人の旅！」「楽しそうなBirthdayでしたね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）