女優林芽亜里（20）が14日、都内で、「柳屋あんず油」Presents第9回「黒髪大賞」授与式に登壇した。

「黒髪大賞」は化粧品メーカーの柳屋本店が「今もっとも黒髪の似合う人」に向けて美しさをたたえ贈られる。過去には川島海荷、本田望結、石井杏奈らも受賞。林はこの日、プレゼンター、新イメージキャラクターとして、透け感のあるピンクのシフォンドレスで登場した。

林は「去年は黒髪大賞を受賞してこの場に立たせて頂いて、その1年後はイメージキャラクターとして立たせてもらえるなんて光栄です」と笑顔を見せ、愛用する「あんず油」について「安心感のある香りなので、明日も頑張ろうと思えるところが好きです」と明かした。

林が出演する、揺れる黒髪が印象的な新CMは「撮影前はより美しく髪を育てていた」といい、「楽しく自転車に乗ったり、2つ違うテイストのCMが完成して楽しかったです」と振り返った。

最近プライベートでは「お皿集め」にハマっているとコメント。「料理が好きで、おしゃれなお皿に盛り付けるのに憧れているので、和食に合うお皿を選んでいます。今はお魚用の長方形のお皿を探しながら街を歩いています」と笑顔で話した。

自身の髪は「ふわっとした細い髪の毛」だといい「動いて欲しい方向に素直に行ってくれるとスタイリストの方にも言われるので、自由自在な髪の毛がお気に入りポイントです」と話した。続けて「改めて黒髪が素敵だなと思ったので、これからも美しい髪を追求していきたい」と締めた。