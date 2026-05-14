「これは優勝ですね」スタバに新フード3種登場！ 絶賛の声と「小さいのに高い」一部批判も
スターバックス コーヒー公式X（旧Twitter）は5月12日に投稿を更新。ランチやひと息つきたい午後にぴったりな新フード3種を紹介しました。
【写真】おいしそうなスタバの新フード3種
1枚目は厚切りのポークカツをキャベツとともにカンパーニュで挟んだ「ポークカツ石窯カンパーニュサンド」、2枚目はカカオの深いコクと芳醇な香りが広がる「チョコレートテリーヌ」、3枚目はジューシーなポークとバジルが味わい深い「バジルポークホットトルティーヤ」の商品写真です。
コメントでは「ポークカツサンドイッチはすごく美味しそう」「チョコレートテリーヌおいしそう！！」「全部美味しそうですね！カツサンドが特に気になります」「ほんとにのんびり楽しみながら食べたいです」「厚切りポークカツ、これは優勝ですね」などの声が寄せられました。一方で、「もうちょい安くなりませんかね？」「小さいのに高い」と厳しい声も少なからず上がりました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】おいしそうなスタバの新フード3種
厚切りポークカツ、チョコレートテリーヌなど登場！同アカウントは「ランチやひと息つきたい午後に、ぴったりなフードが仲間入り 今日はどれから楽しみたいですか？ ハートの色で教えてください」とつづり、写真を3枚載せています。
1枚目は厚切りのポークカツをキャベツとともにカンパーニュで挟んだ「ポークカツ石窯カンパーニュサンド」、2枚目はカカオの深いコクと芳醇な香りが広がる「チョコレートテリーヌ」、3枚目はジューシーなポークとバジルが味わい深い「バジルポークホットトルティーヤ」の商品写真です。
「食べたけど全部優勝」同日、公式Instagramの投稿でも新フード登場を報告していた同アカウント。こちらでは「これ過去一で美味しい」「チョコレートテリーヌ美味しかったです」「食べたけど全部優勝」と、実際に食べた人からの声が多く寄せられています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)