木村拓哉＆工藤静香の長女・Cocomi、沖縄満喫ショットを公開！ 「海あがりのバーガーは最高でしたね」
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは5月13日、自身のInstagramを更新。沖縄を満喫する姿を公開しました。
【写真】Cocomiの沖縄満喫ショット
この投稿には、記事執筆時点の14日現在で2万8000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】Cocomiの沖縄満喫ショット
プライベート旅行ショットを公開Cocomiさんは「沖縄での写真たち（いまさら）1日目 海あがりのバーガーは最高でしたね」とつづり、10枚の写真を投稿。スキューバダイビングを体験したり、ハンバーガーやラーメンを食べたりと、沖縄を満喫しています。プライベートでの旅行と思われますが、リラックスして楽しめたようです。
「プチ沖縄動画」も公開4月28日の投稿では「プチ沖縄動画！」と、沖縄を訪れた時の様子を動画で公開していたCocomiさん。「最高」とつづっていたハンバーガーを食べる姿や食べ歩きをする姿などを見ることができます。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)