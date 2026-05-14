モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは5月13日、自身のInstagramを更新。「沖縄での写真たち」を公開しました。（サムネイル画像出典：Cocomiさん公式Instagramより）

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モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは5月13日、自身のInstagramを更新。沖縄を満喫する姿を公開しました。

【写真】Cocomiの沖縄満喫ショット

プライベート旅行ショットを公開

Cocomiさんは「沖縄での写真たち（いまさら）1日目　海あがりのバーガーは最高でしたね」とつづり、10枚の写真を投稿。スキューバダイビングを体験したり、ハンバーガーやラーメンを食べたりと、沖縄を満喫しています。プライベートでの旅行と思われますが、リラックスして楽しめたようです。

この投稿には、記事執筆時点の14日現在で2万8000件を超える「いいね！」が寄せられています。

「プチ沖縄動画」も公開

4月28日の投稿では「プチ沖縄動画！」と、沖縄を訪れた時の様子を動画で公開していたCocomiさん。「最高」とつづっていたハンバーガーを食べる姿や食べ歩きをする姿などを見ることができます。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)