「食費1.2倍、光熱費1.3倍でも黒字」70代夫婦の徹底した老後家計管理
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年2月9日に回答があった、兵庫県在住72歳男性のケースをご紹介します。
年齢・性別：72歳・男性
居住地：兵庫県
家族構成：本人、妻（70歳）、次女（39歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：650万円
現預金：2200万円
リスク資産：500万円
現在のひと月あたり収入は「夫婦の年金28万円、投資による収益約1万円」の合計29万円ほど。
一方で、生活費は「食費8万円、水道光熱費2万円、保険料3万円、医療費1万6000円、車のリース代4万円、住居費1万5000円、交通費5000円、日用品代1万5000円、趣味代1万円、外食代含む娯楽費1万1000円、その他2万3000円」の合計26万5000円で、「月当たり平均2万5000円程度」を貯金に回せているとのこと。
貯金ができている理由については、「現役時代にマイホームを建てた際、太陽光発電とエコキュートを設置し、オール電化にしたおかげで光熱費を低く抑えられている」ほか、「年金生活開始と同時に家計簿をつけ始め、月々の家計を妻と2人でチェックしている」のが大きいと言います。
「家計簿は今年で8年目。家計の年間の動きが可視化できるようになり、食費や医療費の増減を数字で把握できる」とメリットを感じているよう。
現在の預金2200万円の内訳は「退職金2000万円と、退職後に積み上げてきた200万円」。着実に貯蓄を積み重ねてきた様子がうかがえます。
「思ったほどお金がかかっていない」と感じている支出について伺うと、「交通費と被服費」と回答。「高齢者のバス代補助」制度を活用しているほか、「退職してからは、服や下着は自分で買った記憶がない」と、自然と減少した支出もあるようです。
また税金・社会保険料についても「5年前から確定申告をするようになって、源泉徴収されている所得税が返ってくるようになった。住民税もそれから安くなった気がする」と明かしています。
「米の価格が上がってからは、朝はパン、昼は麺類にしている。食材も安いものを狙って買って献立を立てているし、外食は月1回と決めている」そう。さらに「自家用車も、普通自動車から中古の軽自動車のリースに変える」ことで、支出の抑制につなげてきたとのことです。
また「孫のお祝いなどは、同居の次女と一緒に出費している。3年前からは、近くの畑を無料で借りて、野菜を育てている」と、家族や地域の支えも受けながら、年金生活を送っているようでした。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィールペンネーム：asitamogennki
年齢・性別：72歳・男性
居住地：兵庫県
家族構成：本人、妻（70歳）、次女（39歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：650万円
現預金：2200万円
リスク資産：500万円
住宅設備への先行投資によって、光熱費の削減を実現年金生活で貯金ができているか、の問いに「ほぼ想定通り貯金できている」と回答したasitamogennkiさん。
現在のひと月あたり収入は「夫婦の年金28万円、投資による収益約1万円」の合計29万円ほど。
一方で、生活費は「食費8万円、水道光熱費2万円、保険料3万円、医療費1万6000円、車のリース代4万円、住居費1万5000円、交通費5000円、日用品代1万5000円、趣味代1万円、外食代含む娯楽費1万1000円、その他2万3000円」の合計26万5000円で、「月当たり平均2万5000円程度」を貯金に回せているとのこと。
貯金ができている理由については、「現役時代にマイホームを建てた際、太陽光発電とエコキュートを設置し、オール電化にしたおかげで光熱費を低く抑えられている」ほか、「年金生活開始と同時に家計簿をつけ始め、月々の家計を妻と2人でチェックしている」のが大きいと言います。
「家計簿は今年で8年目。家計の年間の動きが可視化できるようになり、食費や医療費の増減を数字で把握できる」とメリットを感じているよう。
現在の預金2200万円の内訳は「退職金2000万円と、退職後に積み上げてきた200万円」。着実に貯蓄を積み重ねてきた様子がうかがえます。
確定申告で還付、高齢者の移動支援制度も上手に活用年金生活に入ってからは、「毎年4月から8月にかけて、税金や保険料などの固定費が増える傾向にあるため」同じ時期に「臨時の支出があると預金を崩すしかない。その場合は、預金から20万円を年金用の口座に移すことにしている」と、あらかじめルールを決めてやりくりをしているそう。
「思ったほどお金がかかっていない」と感じている支出について伺うと、「交通費と被服費」と回答。「高齢者のバス代補助」制度を活用しているほか、「退職してからは、服や下着は自分で買った記憶がない」と、自然と減少した支出もあるようです。
また税金・社会保険料についても「5年前から確定申告をするようになって、源泉徴収されている所得税が返ってくるようになった。住民税もそれから安くなった気がする」と明かしています。
物価高で食費は1.2倍、光熱費は1.3倍にとはいえ「ウクライナ戦争が始まったあたりから物価が上がって、全体的に支出が増えてきた。食費が8年前に比べて1.2倍ぐらい、水道光熱費が1.3倍ぐらいになった」と、インフレの影響はかなり感じていると言います。
「米の価格が上がってからは、朝はパン、昼は麺類にしている。食材も安いものを狙って買って献立を立てているし、外食は月1回と決めている」そう。さらに「自家用車も、普通自動車から中古の軽自動車のリースに変える」ことで、支出の抑制につなげてきたとのことです。
また「孫のお祝いなどは、同居の次女と一緒に出費している。3年前からは、近くの畑を無料で借りて、野菜を育てている」と、家族や地域の支えも受けながら、年金生活を送っているようでした。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)