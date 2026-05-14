任期満了に伴う新潟県知事選挙が5月14日告示され、これまでに現職と新人合わせて3人が立候補しています。

県知事選挙にはこれまで届け順に、いずれも無所属で現職の花角英世さん（68）、新人の土田竜吾さん（38）、新人の安中聡さん（48）の3人が立候補を届け出ています。



【無所属・現職 花角英世 候補】

「安全で安心で暮らしやすい新潟のその上に、なんといっても経済の活力。この新潟が、経済社会が元気でなければならない」



【無所属・新人 土田竜吾 候補】

「新潟のことは、新潟県民が決める。この当たり前を取り戻す。地方自治を守るための戦い、皆さんとなら必ず勝てる」



【無所属・新人 安中聡 候補】

「しっかりと安心安全に住んでいける、未来に向かって羽ばたくには、柏崎刈羽原発を廃止しなければならない」



今回の選挙は2期8年の花角県政の評価や柏崎刈羽原発の再稼働を判断したプロセスなどが争点となる見込みです。



立候補の届け出は午後5時に締め切られます。



投開票は5月31日、期日前投票は5月15日から行われます。