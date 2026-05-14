俳優の中村倫也（39）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。仲の良い俳優について語った。

MCの「ハライチ」澤部佑から「ムロツヨシさんとは付き合いは長いですか」と話題を振られた中村。「長いです」と答え、「僕が22、23歳の時。7、8年前くらい」から交流があるという。

「僕はまだ無名の俳優でムロさんもここまで世の中に知られる前に出会って、ムロさんの『muro式』っていう舞台に出してって言って出してもらったり」と回顧。「そこからの付き合いでずっとお世話になってます」と明かした。

澤部が「お芝居の話しとか、もっとこうした方がいいぞとかムロさんからは？」と聞くと「芝居の話はあんまりしない」ものの「社会人として…人としての姿勢」について話したことがあると回答。「ケンカというか、1回だけうるせえなってなったことはあります。でも、それは僕が20代中盤、売れなくて腐りきってた。本当に腐りきっててグダグダやってたんで、お酒飲みながらあまりにも僕の態度が腐ってたんで（ムロが）ポンとグラス置いて“お前は何ができるんだ？何がしたいんだ？”って言われた時に言い返せなくなっちゃって」と振り返った。

「何も言えないから、うるせえなって言って」と苦笑い。「ムロさん的には見かねて…ここで許しちゃったらコイツはダメなままいっちゃうからって、これをずっと突きつけられた日があって。僕もいい加減これは答えを見つけなきゃダメだなって思って。心機一転、どこの現場に行っても自分が1番下の気持ちでやっていこうって生まれ変わるきっかけになった」と振り返った。