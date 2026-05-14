政府が今夏、電気・ガス料金に対する補助の再開を検討していることがわかった。

中東情勢悪化による原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）の価格高騰により、夏場に電気・ガス代の値上がりが見込まれる。冷房需要が高まる７〜９月を念頭に、家計を支援する狙いがある。

ロシアのウクライナ侵略を機に燃料価格が高騰したことを受け、政府は２０２３年以降、断続的に電気・ガス代への補助を行っている。高市政権では物価高対策の一環として、２６年１〜３月使用分の電気・ガス料金の補助を実施した。

電気・ガス料金は３〜５か月前の燃料価格に連動して決まるため、イラン情勢の悪化を受けた燃料価格の高騰は６月以降、本格的に料金に反映される見通し。具体的な補助額や期間などは今後検討するが、政府が電気・都市ガスの事業者に補助を行い、家庭への請求料金を引き下げる従来の手法を踏襲するとみられる。

政府は３月からガソリンなど燃料費への補助も再開している。２６年度当初予算で措置した予備費１兆円だけでは財源が不足する可能性があるため、補正予算の編成も視野に入れる。